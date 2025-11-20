cât ghinion: românia dă piept cu turcia la barajul pentru campionatul mondial

Naționala României va juca în deplasare semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Mergem în infernul din Turcia. Dacă trecem mai departe, vom înfrunta câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

România va juca barajul în deplasare, iar dacă se califică în finală, aceasta va fi tot pe teren străin, în Slovacia sau Kosovo. Semifinala este programată pe 26 martie 2026, iar finala pe 31 martie.

FINALĂ baraj:

Turcia/România – Slovacia/Kosovo

Danemarca/Irlanda de Nord – Cehia/Irlanda

Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia

Semifinale baraj:

Danemarca – Irlanda de Nord

Turcia – România

Ucraina – Suedia

Italia – Irlanda de Nord

Cehia – Irlanda

Slovacia – Kosovo

Polonia – Albania

Țara Galilor – Bosnia

Cine este Turcia, adversara României din semifinala barajului pentru Mondial

Turcia a bifat în istorie doar două participări la Campionatul Mondial. Deși a obținut dreptul de a merge la turneul final din Brazilia 1950, s-a retras atunci din motive financiare. Prima apariție reală la Mondial a venit în 1954, fără să treacă de faza grupelor. Următoarea, cea din 2002, avea să devină legendară: Turcia a ajuns până pe podium la competiția găzduită de Coreea de Sud și Japonia.

De atunci au trecut peste 20 de ani fără calificare, iar naționala Turciei mizează acum pe una dintre cele mai puternice generații pe care le-a avut vreodată, avantajată și de atmosfera apăsătoare creată pe marile stadioane din Istanbul – fie că vorbim despre „Ataturk”, „Ali Sami Yen” sau „Sukru Saracoglu”.

România și Turcia s-au întâlnit de 27 de ori. 17 partide au fost amicale, două în Cupa Balcanică, una în preliminariile unui Campionat European (1960), iar restul în preliminariile Mondialelor din 1966, 1986 și 2014.

Ultimul duel a avut loc pe 9 noiembrie 2017, într-un amical jucat la Cluj, câștigat de România cu 2-0, ambele goluri marcate de Gicu Grozav. Tot Grozav a înscris și în ultimul succes oficial al „tricolorilor” împotriva Turciei, 1-0 la Istanbul, în preliminariile CM 2014. La retur, însă, Turcia s-a impus la București cu 2-0, prin Burak Yilmaz și Erdinc.

Generația de Aur a Turciei: Yildiz și Guler, liderii noii naționale

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei din septembrie 2023, are în mâini poate cel mai valoros lot din istoria naționalei. Noua generație este condusă de Kenan Yildiz, devenit om de bază la Juventus, și Arda Guler, jucător decisiv la Real Madrid sub comanda lui Xabi Alonso. Deși foarte tineri, ambii sunt deja fotbaliști maturi și esențiali pentru echipa Turciei.

Lor li se alătură Ferdi Kadioglu, titular indiscutabil la Brighton în Premier League, și Hakan Calhanoglu, liderul de experiență al naționalei. Lotul este completat de jucători importanți din campionatul Turciei, precum Akturkoglu de la Fenerbahce, Orkun Kokcu de la Beșiktaș și portarul Ugurcan Cakir de la Galatasaray.

Este una dintre cele mai puternice generații pe care Turcia le-a avut vreodată, iar Montella pare antrenorul capabil să valorifice la maximum acest potențial.