ce surprize te așteaptă la balul bobocilor studenților economiști de la ulbs. zece concurenți vor coroana

Facultatea de Științe Economice de la ULBS pregătește o seară de neuitat pentru toți bobocii și studenții economiști. Balul Bobocilor 2025, cu tema „Once Upon a Dark”.

Evenimentul va avea loc pe 3 decembrie 2025, la Aria Rooftop, începând cu ora 18:00. Organizatorii promit un spațiu modern, confortabil și o atmosferă care să reflecte energia participanților.

,,Biletele sunt disponibile în holul facultății, unde standul pregătit vă așteaptă cu zâmbete, promoții și surprize speciale. În plus, colaborarea CSE x Hug the Mug = Love Story cu Paciolo aduce reduceri și cadouri pentru cei care vin cu băutura preferată: un sticker Paciolo în ediție limitată oferă 10 lei reducere la biletul de Bal.

Invitatul special al serii este DJ Pamp, care promite să transforme Aria Rooftop într-o adevărată scenă de petrecere.” transmite reprezentanta Clubulului Studenților Economiști, Roșca Maria Magdalena.

Duo-uri de poveste: când curajul întâlnește visul

Concursul Balului Bobocilor aduce pe scenă cinci perechi, fiecare cu personalitatea și energia proprie. Printre cei mai așteptați sunt:

Rapunzel și Flynn

Tobias Casifo și Teodora Păucean formează un duo care combină perfect șarmul aventurierului cu lumina visătoarei, transformând fiecare apariție într-un moment plin de energie și magie modernă.

Teodora spune despre sine: „Sunt o fire caldă și plină de viață, mereu gata să aduc un strop de lumină în jurul meu. Am o energie care vine din dorința de a trăi frumos și de a-i face și pe ceilalți să simtă același lucru. Vocea și optimismul meu îi fac uneori pe oameni să se oprească o clipă și să asculte, iar în sufletul meu trăiește mereu ideea că visurile merită urmate, chiar și atunci când primul pas este cel mai greu.”

Tobias adaugă: „Sunt un tip deschis, plin de energie și cu o bucurie sinceră pentru tot ce înseamnă expresie și creativitate. Îmi place să aduc zâmbete și culoare oriunde ajung, iar felul meu glumeț și îndrăzneț mă face adeseori să par genul de om care vede aventura în orice. Adeseori mă bazez pe șarm și pe spontaneitate și cumva reușesc mereu să ies la lumină cu un zâmbet și o poveste în plus.”

Tinkerbell și Peter Pan

Maria Cătălina Cojocaru și George Pricop aduc în seara Balului o doză de magie și libertate.

„Sunt studentă la Finanțe și Bănci. Sunt o fire optimistă, prietenoasă și cu simțul umorului… iar în seara balului voi purta cu mine o mică doză de magie, venită dintr-un personaj îndrăgit de toată lumea, în special de cei mici.” spune Maria.

George completează: „Sunt student la Business Administration. Nu mă grăbesc să cresc, prefer să rămân cu capul în nori și cu sufletul liber. Mă țin mai aproape de libertate decât de reguli, iar dacă uneori dispar… înseamnă că am zburat spre un loc unde aventura și distracția nu se termină niciodată.” Aceștia aduc pe scenă spiritul copilăriei și curajului, amestecând magie și voie bună.

Belle și Bestia

Raluca și Sebi combină creativitatea și energia cu misterul și spontaneitatea.

Raluca, studentă la Business Administration, povestește: „Încerc să înțeleg lumea în timp ce arta îmi dă peste cap programul. Iubesc desenul, muzica și poezia, adică tot ce explică mai bine decât mine emoțiile. Urc pe scena Balului Bobocilor ca să împart puțin din haosul meu creativ și să transform seara asta într-una de povestit!”

Sebi, student la Management, adaugă: „Sunt omul care ar trebui să aibă totul sub control, dar care încă își gestionează cu greu playlistul de party. Îmi plac călătoriile, sportul și orice experiență nouă care sună a „hai să vedem ce iese”. De aceea m-am înscris la bal: pentru vibe, distracție și poate un dans care să nu pară făcut pe modul survival. Abia aștept să ne vedem și să facem seara asta una pe care nici algoritmul Insta nu o poate ignora.” Împreună, ei aduc tensiune, mister și farmec pe scenă, captivând publicul de la primul moment.

Jasmine și Aladdin

Sara și Marky formează un duo plin de energie și carismă, gata să ridice întreaga atmosferă a balului.

Sara, în vârstă de 18 ani, studentă la Marketing din Spania, spune: „Dacă am învățat ceva până acum, e că produsul contează, ambalajul atrage, dar atitudinea vinde totul. Iar eu vând zâmbete, energie și distracție! Pregătiți-vă pentru o seară cu vibe, râsete cu farmec și momente care te țin acolo fără să vrei să pleci.”

Marky are 20 de ani, student la ECTS și originar din Sibiu și completează: „Ambiția e motorul meu și nu aștept o lampă fermecată — îmi fac singur magia. Îmi place întunericul, lumina se rușinează cu mine. Nu sunt rece, sunt doar selectiv cu cine primește căldura mea. Puncte slabe? Nu prea mă știu cu ele.” Aceștia aduc combinația rară de intensitate și mister care face scena să prindă viață instant.

Albă ca Zăpada și Florian

Roxana Tatu și Andrei-Daniel Muntean readuc magia clasică a basmelor pe scena Balului Bobocilor, interpretând rolurile Prințului Florian și Albă ca Zăpada.

Roxana, studentă la CIG, mărturisește: „Sociabilă și descurcăreață, îmi place să transform fiecare moment într-o amintire de neuitat. Abia aștept să strălucesc alături de voi la balul bobocilor!”

Andrei-Daniel, student la Management și practicant de Karate Kyokushin de 11 ani, spune: „Am 19 ani și sunt student la Management. Eu îl voi interpreta pe prințul din Albă ca Zăpada, lucru care mă reprezintă perfect prin felul meu calm și misterios. Sper să mă votați, ca să pot demonstra că prințul Florian merită titlul de mister.” Împreună, ei aduc pe scenă magia, pasiunea și dedicarea unui spectacol de neuitat.