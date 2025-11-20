ceață densă pe a1 între boița și apoldu de jos: mergeți încet!

Traficul pe autostrada A1 Sibiu-Deva se desfășoară cu dificultate joi dimineața, în intervalul kilometric 225 – 285, între localitățile Boița și Apoldu de Jos, județul Sibiu.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române, la ora 09:00, ceața reduce vizibilitatea sub 150 de metri, iar în anumite zone chiar sub 50 de metri.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță suficient de mare față de vehiculele din față și să folosească luminile de întâlnire și cele de ceață atunci când este necesar. Totodată, autoritățile atrag atenția că oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență trebuie evitată cu orice preț, pentru a preveni accidentele.

FOTO ARHIVĂ