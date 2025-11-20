cine difuzează în această iarnă în românia, filmele din seria ”singur acasă”

Pro TV marchează începutul sărbătorilor cu difuzarea unuia dintre cele mai îndrăgite filme de iarnă: „Singur acasă”.
Publicul îl va putea urmări sâmbătă, 6 decembrie. Postul păstrează astfel tradiția de a programa filmul în prima parte a lunii decembrie, perioadă în care audiențele cresc semnificativ datorită interesului crescut pentru producțiile de Crăciun.
Lansat în 1990 și devenit rapid un fenomen global, filmul spune povestea lui Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un băiețel de 8 ani, lăsat acasă accidental în timp ce familia pleacă în vacanță. Ingenios și curajos, Kevin trebuie să facă față unor hoți neîndemânatici, transformând casa într-un adevărat teren de luptă plin de capcane ingenioase.
Programul difuzărilor pe Pro TV:
- Singur acasă: 6 decembrie
- Singur acasă 2: Pierdut în New York: 13 decembrie
- Singur acasă 3: 20 decembrie
Vizionare online
Seria poate fi urmărită și online, pe platforma de streaming Disney Plus, cu Macaulay Culkin și Joe Pesci în rolurile principale.
Succes de audiență
Filmul continuă să atragă milioane de spectatori în fiecare an. La ultima difuzare, „Singur acasă” a fost urmărit de peste 2,1 milioane de români la nivel național, iar pe segmentul comercial Pro TV a înregistrat un share de peste 27%, performanțe apropiate de cele ale meciurilor echipei naționale de fotbal.
Ultima oră
- Confidențialitatea ta online: cum să afli dacă datele tale sunt în pericol 23 de minute ago
- Cum se circulă pe strada Sibiului din Cisnădie după 5 luni de lucrări / foto 26 de minute ago
- Știm când ajung brazii de Crăciun în cea mai mare piață a Sibiului: comercianții au depus deja cereri 45 de minute ago
- ANAF l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis: a deschis acțiune în instantă la Tribunalul Sibiu și cere despăgubiri pentru casa de pe Bălcescu 46 de minute ago
- Licitație cu miză uriașă la Sibiu: 8 firme vor să doteze secția pentru cardiaci de la Spitalul Județean o oră ago