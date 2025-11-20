cine difuzează în această iarnă în românia, filmele din seria ”singur acasă”

Pro TV marchează începutul sărbătorilor cu difuzarea unuia dintre cele mai îndrăgite filme de iarnă: „Singur acasă”.

Publicul îl va putea urmări sâmbătă, 6 decembrie. Postul păstrează astfel tradiția de a programa filmul în prima parte a lunii decembrie, perioadă în care audiențele cresc semnificativ datorită interesului crescut pentru producțiile de Crăciun.

Lansat în 1990 și devenit rapid un fenomen global, filmul spune povestea lui Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un băiețel de 8 ani, lăsat acasă accidental în timp ce familia pleacă în vacanță. Ingenios și curajos, Kevin trebuie să facă față unor hoți neîndemânatici, transformând casa într-un adevărat teren de luptă plin de capcane ingenioase.

Programul difuzărilor pe Pro TV:

Singur acasă: 6 decembrie

Singur acasă 2: Pierdut în New York: 13 decembrie

Singur acasă 3: 20 decembrie

Vizionare online

Seria poate fi urmărită și online, pe platforma de streaming Disney Plus, cu Macaulay Culkin și Joe Pesci în rolurile principale.

Succes de audiență

Filmul continuă să atragă milioane de spectatori în fiecare an. La ultima difuzare, „Singur acasă” a fost urmărit de peste 2,1 milioane de români la nivel național, iar pe segmentul comercial Pro TV a înregistrat un share de peste 27%, performanțe apropiate de cele ale meciurilor echipei naționale de fotbal.