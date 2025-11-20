conflict violent între doi săteni din amnaș: agresorul a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Amnaș, a fost reținut de polițiștii din Săliște, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Incidentul a avut loc pe 16 noiembrie, când victima, un bărbat de 49 de ani, tot din Amnaș, a declarat că, în timp ce se afla la domiciliul bărbatului de 29 de ani, ar fi fost agresat fizic de acesta și de tatăl său, suferind leziuni corporale.
În urma administrării probatoriului, pe 19 noiembrie, tânărul de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea.
