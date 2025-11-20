crimă odioasă la sibiu: un bărbat și-a sugrumat fratele pentru că avea o criză de epilepsie

Un eveniment cutremurător a avut loc, luna trecută, în municipiul Sibiu. Un bărbat și-a omorât fratele care avea o criză de epilepsie. Sărmanul om nu s-a putut apăra deloc.

Crima a avut loc în 3 octombrie 2025, într-un apartament situat într-un bloc de pe Aleea Frații Buzești, nr. 1, din municipiul Sibiu. În acea zi, în jurul orei 11:30, bărbatul s-a năpustit asupra fratelui său care avea o criză de epilepsie.

„În actul de sesizare s-a reținut în esență, cu privire la inculpat, că în data de 03.10.2025, în timp ce se afla la domiciliul comun (…) în jurul orei 11:30, a profitat de imposibilitatea de apărare a fratelui său, care suferea o criză de epilepsie și se afla în convulsii, și l-a sugrumat cu mâinile în zona gâtului, blocându-i cu mâna și căile orale, cauzându-i leziuni traumatice ce au avut un rol determinant în survenirea decesului”, se arată în dosarul publicat pe rejust.ro.

Oamenii legii au intrat imediat pe fir, iar bărbatul care și-a ucis fratele a fost acuzat de omor, fiind plasat în arest preventiv. De curând, judecătorii Tribunalului Sibiu au admis rechizitoriul întocmit de procuror. Individul, în vârstă de 45 de ani, a fost trimis în judecată. Bărbatul omorât avea 52 de ani.