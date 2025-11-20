criză de profesori de fizică la sibiu: școlile apelează la pensionari și suplinitori ca să acopere ”golurile”

Sibiul se confruntă cu o penurie tot mai accentuată de profesori în domeniul STEM, în special la fizică, disciplină pentru care tot mai puțini tineri aleg să se pregătească. În multe școli, orele sunt acoperite cu dificultate, iar o parte dintre cadrele didactice sunt aproape de pensionare, deja pensionate, sau lucrează cu plată la oră.

Situația de penuriei de profesori de fizică de la Sibiu reflectă declarațiile făcute miercuri de ministrul Educației, Daniel David, care a admis existența unei crize naționale de profesori de științe. Deși orele sunt acoperite în școli, ministrul a precizat că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna cu profesori titulari. Ca soluții, el a propus îmbunătățirea statutului profesorului, salarii mai atractive și încurajarea dublei specializări.

„Sigur că orele sunt acoperite, dar este drept: nu întotdeauna cu titulari sau cu suplinitori. Uneori avem la plata cu ora. Sunt ținute de pensionari… sunt ținute de studenți în domeniu”, a precizat ministrul, potrivit Mediafax.

ISJ Sibiu confirmă: cea mai mare criză este la fizică

Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, confirmă că și în județ situația este similară: „În Sibiu e aceeași situație. Avem cea mai mare penurie de profesori la fizică. Avem mulți pensionari angajați. Acoperim toate orele de fizică cu profesori calificați, fie că sunt pensionari, fie că sunt cu plată la oră”, a declarat Constantin Dincă, purtător de cuvânt la Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

El precizează că inspectoratul publică permanent posturile disponibile, însă decizia de a intra în sistem depinde de absolvenți. „Nu știu cât de atractivă este salarizarea pentru un debutant în comparație cu alte domenii. Nu știu câți absolvenți aleg să urmeze modulul psihopedagogic pentru a putea preda”, a mai spus acesta.

Dincă spune că una dintre cauze este diversificarea ofertelor facultăților cu profil real. „De exemplu, s-a diversificat oferta în cadrul facultăților de profil. Avem specializări precum fizică-informatică sau fizică medicală, care oferă studenților și alte oportunități de angajare. Fiind discipline mai de nișă, numărul studenților este în scădere, iar mulți aleg cariere în afara învățământului”, a mai declarat Dincă.

Profesorii din Sibiu văd interes la elevi, dar nu și la viitorii absolvenți

Profesoara de fizică Mariana Buzuriu, de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, spune că interesul elevilor pentru științe există, chiar dacă numărul profesorilor e tot mai mic. „Elevii sunt interesați de fizică, se vede asta în participarea la concursurile școlare, la etapele județene de chimie și fizică. Avem rezultate bune. Dar penuria de profesori s-a simțit mai repede la fizică și chimie”, a declarat profesoara Mariana Buzuriu.

Inspector școlar prof. Mariana Buzuriu confirmă că, pentru a acoperi toate orele, școlile apelează atât la profesori pensionari, cât și la cadre didactice din alte specializări. „Avem colegi pensionari și colegi de alte discipline care predau. Problema o avem atât în mediul rural, cât și în urban”, a declarat Buzuriu.