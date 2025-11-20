cum se circulă pe strada sibiului din cisnădie după 5 luni de lucrări / foto

Una dintre cele mai circulate străzi din Cisnădie, care asigură legătura cu municipiul Sibiu, s-a deschis după aproape cinci luni de lucrări. Artera se prezintă bine, iar primarul Mircea Orlățan îi asigură pe cetățeni că „va rezista în timp”.

Strada Sibiului s-a închis la finalul lunii iunie pentru efectuarea lucrărilor de modernizare. Acestea ar fi trebuit să dureze 60 de zile, însă termenul s-a prelungit având în vedere necesitatea efectuării testelor de compactare. Edilul orașului spunea, în urmă cu câteva săptămâni, că strada nu avea canalizarea pluvială, astfel că a fost nevoie să fie realizat un sistem cu ruperi de pantă. Potrivit acestuia, drumul a fost făcut astfel încât să reziste în timp.

De altfel, primarul Mircea Orlățan a testat strada Sibiului odată ce a fost deschisă. El s-a urcat în mașină, a așezat un pahar plin cu apă pe bord și a circulat pe asfalt pentru a arăta că drumul este suficient de bine nivelat încât apa să nu se verse. (DETALII AICI)

El a mai precizat că, după testarea planeității covorului asfaltic, a reieșit că acesta „nu este perfect, dar este forte bine”. Șoferii sunt de acord și spun că lucrarea este bună, iar drumul nu mai are denivelări. „Problema tipică: gurile de canal care nu sunt 100% la nivel. Dar, în rest, nota 9 din 10 pentru acest drum”, a spus un șofer.

Strada Sibiului este una dintre cele mai circulate rute din zonă, esențială pentru navetiștii care fac zilnic drumul spre Sibiu. Redeschiderea acesteia va fluidiza traficul și va reduce presiunea de pe rutele alternative.