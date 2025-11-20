echipamente digitale pentru școlile și grădinițele din mediaș / foto

Primăria Municipiului Mediaș continuă distribuirea echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, pentru dotarea laboratoarelor de informatică și a sălilor de clasă din unitățile de învățământ medieșene.

Până la momentul actual, pe parcursul lunii noiembrie au fost distribuite sisteme all-in-one, laptopuri, boxe portabile, ochelari virtuali, sisteme de sunet și stații mobile pentru reîncărcare.

Echipamentele au ajuns la următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială „Istvan Bathory”, Școala Gimnazială Nr. 7, Grădinița „Micul Prinț”, Grădinița „Rază de soare”, Școala Gimnazială „Cireșarii”, Școala Gimnazială George Popa, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială Nr. 4, Grădinița nr. 12, Grădinița „Dumbrava Minunată”, Liceul Teoretic „Axente Sever”, Grădinița „Piticot”, Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș”, Liceul Tehnologic „Automecanica” și Grădinița „Bucuria Copiilor”.

Toate aceste produse au fost achiziționate în urma semnării ultimului contract de achiziție aferent obiectului „Achiziție echipamente digitale pentru Săli de clasă și laboratoare de informatică”.