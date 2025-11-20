exproprieri suplimentare pe culoarul autostrăzii sibiu - pitești: se votează astăzi în guvern

Pe agenda ședinței Guvernului României de joi, 20 noiembrie 2025, se află mai multe proiecte de hotărâri care vizează, printre altele, declanșarea și actualizarea procedurilor de expropriere pe traseul autostrăzii Sibiu – Pitești.

Cele mai importante puncte se referă la:

Secțiunea 2 Boița – Cornetu (Argeș), pentru care statul urmează să aprobe lista imobilelor private și publice ce fac parte din coridorul de expropriere.

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, unde sunt vizate exproprieri suplimentare și ajustarea anexelor existente la hotărârile anterioare privind coridorul de expropriere.

Aceste măsuri fac parte din efortul de punere în funcțiune a autostrăzii, un proiect de interes național, și au ca scop asigurarea terenurilor necesare pentru finalizarea lucrărilor.

Alte hotărâri incluse pe ordinea de zi vizează treceri de bunuri din domeniul public în cel privat, actualizări de inventar pentru diverse imobile, precum și proiecte de expropriere în alte zone pentru lucrări de infrastructură și transport.

Guvernul precizează că proiectele de acte normative pot fi modificate în urma dezbaterilor din ședință. Documentele pot fi consultate integral aici.

Această serie de decizii marchează o etapă importantă pentru implementarea și finalizarea Autostrăzii Sibiu – Pitești, o arteră majoră care va lega regiunile Transilvania și Muntenia, facilitând circulația și dezvoltarea economică în zonă.