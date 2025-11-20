fată de 16 ani, dată dispărută! cine a văzut-o este rugat să sune la 112

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 16 ani, care nu a revenit la domiciliu.
Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.
La data de 14 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, la aceeași dată, fiica sa, CĂLDĂRAR TUȚA, în vârstă de 16 de ani, a plecat de la domiciliul său din comuna Brateiu, și nu a mai revenit.
Semnalmente: înălțime 162 cm, greutate 80 kg, ochi căprui, păr șaten.
La momentul plecării, minora purta haine roșii cu motive florale și pantofi negri.
Nu se cunosc eventuale semne particulare pe care minora le-ar avea.
Dacă puteți oferi informaţii despre această persoană sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.
