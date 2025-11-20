fc hermannstadt pregătește schimbări masive: „în iarnă ne întărim! avem nevoie urgentă de puncte!”

FC Hermannstadt va căuta să mai aducă 2-3 jucători în campania de transferuri din iarnă, pentru a nu avea emoții în privința rămânerii în Superliga.

După rezultatele sub așteptări din prima parte a sezonului, sibienii caută întăriri în iarnă, pentru a ieși rapid din subsolul clasamentului.

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a anunțat deja despărțirea de Vahid Selimovic, însă, în iarnă vor mai fi și alte plecări, printre cei vizați fiind Diogo Batista, jucător ieșit din calculele antrenorului Măldărășanu.

CITEȘTE ȘI: FC Hermannstadt taie în carne vie: jucător important dat afară pentru gafe repetate / exclusiv

Primul ”transfer” pentru sibieni ar fi revenirea pe teren a lui Silviu Balaure, care s-ar putea produce în primăvară. Cu siguranță, oficialii sibieni caută să aducă un fundaș central în locul lui Selimovic, dar ar putea fi vizate și alte posturi, precum cel de mijlocaș central.

”Vom încerca să ne întărim în iarnă, noi am avut meciuri bune, dar punctele sunt puține față de așteptări. Mai sunt etape de jucat în acest an, sper să obținem cât mai multe puncte. Încrederea e cea mai mare problemă pentru noi, am dovedit că putem face partide bune și băieții trebuie să înțeleagă acest lucru, dacă joacă cu aceeași ambiție și dăruire, pot bate pe oricine” a spus Daniel Nicule pentru Ora de Sibiu.

CITEȘTE ȘI: Săraca echipă ”bogată” – FC Hermannstadt, probleme cu banii explicate de Daniel Niculae: ”Ne-a dat puțin peste cap”

Luni, de la ora 17.30, FC Hermannstadt va juca la Clinceni cu Metaloglobus, în duelul ultimelor clasate. Conducătorul clubului de pe malul Cibinului așteptă o victorie a sibienilor după șase etape de secetă. ”Primul meci care vine, cel cu Metaloglobus e cel mai important, din păcate nu mai putem face pași greșiți, e o situație destul de gravă, astfel că orice punct e binevenit. Ușor, ușor, echipa trebuie să crească ca moral, atunci îți ies pasele, jocul. Alergăm după puncte, ne dorim să ieșim cât mai repede din această criză” a mai anunțat Daniel Niculae.