horațiu potra a ajuns în românia: măsuri speciale la aterizarea pe aeroportul otopeni

Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost readuși în România, după finalizarea cu succes a procedurii de extrădare din Dubai.

Operațiunea a fost realizată rapid datorită colaborării eficiente dintre Ministerul Justiției din România și autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Demersurilor au fost realizate de Ministerul român al Justiției, într-un timp record, tocmai datorită bunei cooperări cu omologii din Emiratele Arabe Unite.

Dorian Potra este fiul mercenarului Horațiu iar Alexandru este rudă îndepărtată cu cei doi.

„Mulțumim și misiunii diplomatice a României la Abu Dhabi, precum și colegilor din Poliția Română, care au adus în țară persoanele solicitate”, transmite Ministerul Justiției.

Momentan, Horațiu Potra este în continuare în incinta aeroportului Otopeni, urmând să fie escortat în arestul Capitalei.