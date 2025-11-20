horațiu potra escortat joi în țară cu avionul din dubai

Horațiu Potra, supranumit „mercenarul lui Georgescu”, urmează să fie adus în România joi, 20 noiembrie 2025, potrivit surselor judiciare. Potra a condus, pentru o perioadă îndelungată, grupări paramilitare în străinătate.

Acesta a fost localizat în Dubai, acesta declarând că intenționează să revină în țară pentru a-și dovedi nevinovăția în fața autorităților.

Potra face obiectul unui mandat de arestare în lipsă emis de autoritățile române într-un Conform Mediafax, dosar al Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale, fiind acuzat de tentativă de lovitură de stat. Avocata sa a precizat recent că a fost încheiat un acord pentru predarea sa, urmând ca acesta să fie adus în România și preluat de Poliție.

Anterior, Curtea de Apel București respinsese, pe 10 octombrie, cererea apărării de anulare a mandatului de arestare în lipsă. Potra a fost trimis în judecată pe 16 septembrie împreună cu Georgescu, iar pe 18 septembrie el, împreună cu fiul și fratele său, a fost reținut în Emiratele Arabe Unite.