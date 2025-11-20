încă un blocaj pe valea oltului: trafic cu semafoare timp de o lună

În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie, traficul pe DN 7 Valea Oltului, în zona viaductului Cârligul Mic, va fi restricționat din cauza lucrărilor la rosturile de dilatație ale viaductului.
Circulația se va desfășura pe jumătate de cale, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor. Restricțiile vor fi suspendate temporar între 28 noiembrie și 1 decembrie 2025.
Totodată, pe DN 7, între Vâlcea și Brezoi, rămâne în vigoare restricția din zona Racovița, unde continuă lucrările pentru construirea ecoductului.
