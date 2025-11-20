kapitalbank, anorbank, octobank, tbc bank, ofb: cum schimbă ratingurile internaționale piața bancară din uzbekistan

Uzbekistan, care mult timp a rămas la periferia agendei financiare internaționale, se transformă astăzi rapid într-una dintre cele mai interesante piețe bancare ale Eurasiei.
În ultimii trei ani, țara a realizat ceea ce pe alte piețe a durat decenii:
— a deschis sectorul bancar pentru investitorii străini,
— a lansat un proces amplu de digitalizare,
— și, cel mai important, a adus principalele bănci în sistemul internațional al ratingurilor de credit.
Astăzi, Fitch, S&P și Moody’s evaluează băncile uzbece la același nivel cu participanții din Europa de Est și Turcia. Pentru investitorii internaționali, aceasta înseamnă că piața devine mai transparentă, comparabilă și gestionabilă din punctul de vedere al riscului.
Ce aduc ratingurile internaționale băncilor
Pentru orice bancă, ratingul înseamnă:
- Acces la capitalul internațional – fără rating, emisiunea de euroobligațiuni sau obținerea de împrumuturi sindicalizate este practic imposibilă.
- Creșterea încrederii clienților și a investitorilor – ratingul reprezintă o confirmare independentă a solidității băncii.
- Consolidarea guvernanței corporative – agențiile evaluează calitatea activelor, lichiditatea, sistemul de management al riscurilor și nivelul de transparență.
- Integrarea în standardele globale – deosebit de importantă în contextul reformelor Băncii Naționale a Uzbekistanului și al trecerii la Basel III.
De ce este important acest lucru pentru publicul internațional
Pentru instituțiile financiare europene și turce, Uzbekistanul reprezintă un nou punct de creștere.
Ratingurile băncilor permit evaluarea:
- capacității reale de creditare a sectorului,
- accesibilității pieței de capital,
- nivelului de guvernanță corporativă și al maturității reglementare.
Dacă la începutul anilor 2020 băncile țării erau privite ca o „exotică a Asiei Centrale”, până în 2025 Uzbekistanul a devenit parte a unui spațiu investițional unificat, în care se aplică aceleași standarde de evaluare ca în Europa de Est.
Tabel sinoptic al ratingurilor internaționale (noiembrie 2025)
Bancă – Agenție – Rating curent – Perspectivă
- Kapitalbank
- Fitch Ratings – B (IDR) – Positive
- S&P Global Ratings – BB- – Stable
- Moody’s Investors Service – B1 – Positive
- Anor Bank
- Fitch Ratings – B- – Negative
- Octobank
- Moody’s Investors Service – B3 – Stable
- S&P Global Ratings – B-/B – Stable
- TBC Bank Uzbekistan
- Fitch Ratings – BB- – Negative
- OFB (Orient Finans Bank)
- S&P Global Ratings – B+ / B – Positive
Concluzii-cheie pe bănci
Kapitalbank – liderul creșterii de rating
Singura bancă din Uzbekistan, dintre cele prezentate, cu evaluări din partea tuturor celor trei mari agenții.
Perspectiva pozitivă din partea Fitch și Moody’s reflectă stabilitatea profitabilității și nivelul ridicat de transparență. Kapitalbank stabilește un reper pentru piață – atât în ceea ce privește capitalizarea, cât și costul finanțării.
Anor Bank – ajustare dictată de ritmul de creștere
În ciuda creșterii impresionante a profitului (+135 % în primele 9 luni ale anului 2025), Fitch a redus perspectiva la Negative.
Agenția a indicat necesitatea consolidării capitalului și îmbunătățirii calității activelor.
Octobank – jucător digital cu evaluare internațională
În primăvara anului 2025, Octobank a devenit prima bancă complet digitală din țară care a primit rating din partea Moody’s (B3 Stable) și S&P (B-/B Stable).
Acesta este un pas spre accesul la piețele internaționale de capital și o recunoaștere a modelului său de business.
TBC Bank Uzbekistan – jucător puternic cu susținere internațională
TBC Bank Uzbekistan și-a păstrat ratingul BB-, însă perspectiva a fost redusă la Negative din cauza creșterii rapide a portofoliului și a dependenței de sprijinul companiei-mamă.
OFB (Orient Finans Bank) – semnal pozitiv pentru băncile private
La 28 octombrie 2025, S&P a îmbunătățit perspectiva ratingului la Positive, menționând creșterea profitului și adecvarea capitalului.
Pentru sectorul privat, acesta este un semnal că băncile comerciale pot atinge parametri de stabilitate comparabili cu cei ai instituțiilor de stat.
Cum schimbă ratingurile percepția Uzbekistanului în străinătate
- De la jucător local la actor regional
Uzbekistanul se transformă dintr-o piață periferică într-un nod financiar regional care conectează CSI, Caucazul și Turcia.
- Consolidarea încrederii în reglementator
Banca Națională a republicii a reușit să asigure transparență și să treacă la standarde internaționale de raportare (IFRS, Basel III). Pentru investitori, aceasta este un semnal al maturității instituționale.
- Aflux de capital străin
Ratingurile creează baza pentru finanțare externă – împrumuturi sindicalizate, euroobligațiuni, proiecte investiționale comune.
- Apropierea condițiilor de Turcia și Europa de Est
Ca structură a ratingurilor și nivel de randament al capitalului, sectorul bancar uzbec este acum comparabil cu cel turc și românesc, păstrând în același timp un profil de creștere mai rapid și mai flexibil.
Prognoza dezvoltării sectorului bancar din Uzbekistan (2026–2028)
Indicator – 2025 – Prognoză 2026 – Prognoză 2027 – Prognoză 2028 – Tendință
- Numărul băncilor cu rating internațional: 8 – 10 – 13 – 15
Creștere stabilă, extindere în segmentul băncilor fintech
- Nivelul mediu al ratingului: B / Stable – B+ – B+ / Positive – BB-
Îmbunătățirea fundalului macroeconomic și a capitalizării
- Costul mediu al finanțării: 8,5 % – 7,7 % – 7,2 % – 6,8 %
Scădere datorită creșterii încrederii și concurenței
- Ponderea investițiilor străine în capital: 22 % – 27 % – 30 % – 35 %
Creșterea rolului partenerilor strategici
- Ponderea băncilor digitale în active: 14 % – 18 % – 22 % – 26 %
Creștere pe fondul succesului Octobank și TBC
Opinie de expert: de ce ratingurile internaționale ale Uzbekistanului sunt importante nu doar pentru țară
Comentariul lui Amir Husainov, analist financiar și specialist pe piețele internaționale de capital:
Pentru băncile europene și turce:
Uzbekistanul devine o piață în care nu doar se poate credita, ci și se poate investi capital – prin bănci auditate, cu ratinguri clare.
Pentru mass-media din CSI și Europa:
Aceasta nu este doar o poveste despre bănci, ci și despre un model de creștere fără zgomot geopolitic – o țară care își construiește reziliența prin ratinguri, digitalizare și încredere.
Pentru reglementatori și politicieni:
Ratingurile internaționale se transformă într-un instrument de „soft power”: ele construiesc încredere fără reforme doar pe hârtie.
Ultima oră
- Știm când ajung brazii de Crăciun în cea mai mare piață a Sibiului: comercianții au depus deja cereri 18 minute ago
- ANAF l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis: a deschis acțiune în instantă la Tribunalul Sibiu și cere despăgubiri pentru casa de pe Bălcescu 18 minute ago
- Licitație cu miză uriașă la Sibiu: 8 firme vor să doteze secția pentru cardiaci de la Spitalul Județean 51 de minute ago
- Fată de 16 ani, dată dispărută! Cine a văzut-o este rugat să sune la 112 o oră ago
- Problema gunoaielor de pe Cibin: Primarul din Tălmaciu propune bariere de colectare pe raza fiecărei primării pe unde trece râul o oră ago