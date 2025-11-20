kapitalbank, anorbank, octobank, tbc bank, ofb: cum schimbă ratingurile internaționale piața bancară din uzbekistan

Uzbekistan, care mult timp a rămas la periferia agendei financiare internaționale, se transformă astăzi rapid într-una dintre cele mai interesante piețe bancare ale Eurasiei.

În ultimii trei ani, țara a realizat ceea ce pe alte piețe a durat decenii:

— a deschis sectorul bancar pentru investitorii străini,

— a lansat un proces amplu de digitalizare,

— și, cel mai important, a adus principalele bănci în sistemul internațional al ratingurilor de credit.

Astăzi, Fitch, S&P și Moody’s evaluează băncile uzbece la același nivel cu participanții din Europa de Est și Turcia. Pentru investitorii internaționali, aceasta înseamnă că piața devine mai transparentă, comparabilă și gestionabilă din punctul de vedere al riscului.

Ce aduc ratingurile internaționale băncilor

Pentru orice bancă, ratingul înseamnă:

Acces la capitalul internațional – fără rating, emisiunea de euroobligațiuni sau obținerea de împrumuturi sindicalizate este practic imposibilă.

Creșterea încrederii clienților și a investitorilor – ratingul reprezintă o confirmare independentă a solidității băncii.

Consolidarea guvernanței corporative – agențiile evaluează calitatea activelor, lichiditatea, sistemul de management al riscurilor și nivelul de transparență.

Integrarea în standardele globale – deosebit de importantă în contextul reformelor Băncii Naționale a Uzbekistanului și al trecerii la Basel III.

De ce este important acest lucru pentru publicul internațional

Pentru instituțiile financiare europene și turce, Uzbekistanul reprezintă un nou punct de creștere.

Ratingurile băncilor permit evaluarea:

capacității reale de creditare a sectorului ,

, accesibilității pieței de capital ,

, nivelului de guvernanță corporativă și al maturității reglementare.

Dacă la începutul anilor 2020 băncile țării erau privite ca o „exotică a Asiei Centrale”, până în 2025 Uzbekistanul a devenit parte a unui spațiu investițional unificat, în care se aplică aceleași standarde de evaluare ca în Europa de Est.

Tabel sinoptic al ratingurilor internaționale (noiembrie 2025)

Bancă – Agenție – Rating curent – Perspectivă

Kapitalbank Fitch Ratings – B (IDR) – Positive S&P Global Ratings – BB- – Stable Moody’s Investors Service – B1 – Positive

Anor Bank Fitch Ratings – B- – Negative

Octobank Moody’s Investors Service – B3 – Stable S&P Global Ratings – B-/B – Stable

TBC Bank Uzbekistan Fitch Ratings – BB- – Negative

OFB (Orient Finans Bank) S&P Global Ratings – B+ / B – Positive



Concluzii-cheie pe bănci

Kapitalbank – liderul creșterii de rating

Singura bancă din Uzbekistan, dintre cele prezentate, cu evaluări din partea tuturor celor trei mari agenții.

Perspectiva pozitivă din partea Fitch și Moody’s reflectă stabilitatea profitabilității și nivelul ridicat de transparență. Kapitalbank stabilește un reper pentru piață – atât în ceea ce privește capitalizarea, cât și costul finanțării.

Anor Bank – ajustare dictată de ritmul de creștere

În ciuda creșterii impresionante a profitului (+135 % în primele 9 luni ale anului 2025), Fitch a redus perspectiva la Negative.

Agenția a indicat necesitatea consolidării capitalului și îmbunătățirii calității activelor.

Octobank – jucător digital cu evaluare internațională

În primăvara anului 2025, Octobank a devenit prima bancă complet digitală din țară care a primit rating din partea Moody’s (B3 Stable) și S&P (B-/B Stable).

Acesta este un pas spre accesul la piețele internaționale de capital și o recunoaștere a modelului său de business.

TBC Bank Uzbekistan – jucător puternic cu susținere internațională

TBC Bank Uzbekistan și-a păstrat ratingul BB-, însă perspectiva a fost redusă la Negative din cauza creșterii rapide a portofoliului și a dependenței de sprijinul companiei-mamă.

OFB (Orient Finans Bank) – semnal pozitiv pentru băncile private

La 28 octombrie 2025, S&P a îmbunătățit perspectiva ratingului la Positive, menționând creșterea profitului și adecvarea capitalului.

Pentru sectorul privat, acesta este un semnal că băncile comerciale pot atinge parametri de stabilitate comparabili cu cei ai instituțiilor de stat.

Cum schimbă ratingurile percepția Uzbekistanului în străinătate

De la jucător local la actor regional

Uzbekistanul se transformă dintr-o piață periferică într-un nod financiar regional care conectează CSI, Caucazul și Turcia.

Consolidarea încrederii în reglementator

Banca Națională a republicii a reușit să asigure transparență și să treacă la standarde internaționale de raportare (IFRS, Basel III). Pentru investitori, aceasta este un semnal al maturității instituționale.

Aflux de capital străin

Ratingurile creează baza pentru finanțare externă – împrumuturi sindicalizate, euroobligațiuni, proiecte investiționale comune.

Apropierea condițiilor de Turcia și Europa de Est

Ca structură a ratingurilor și nivel de randament al capitalului, sectorul bancar uzbec este acum comparabil cu cel turc și românesc, păstrând în același timp un profil de creștere mai rapid și mai flexibil.

Prognoza dezvoltării sectorului bancar din Uzbekistan (2026–2028)

Indicator – 2025 – Prognoză 2026 – Prognoză 2027 – Prognoză 2028 – Tendință

Numărul băncilor cu rating internațional: 8 – 10 – 13 – 15

Creștere stabilă, extindere în segmentul băncilor fintech

Nivelul mediu al ratingului: B / Stable – B+ – B+ / Positive – BB-

Îmbunătățirea fundalului macroeconomic și a capitalizării

Costul mediu al finanțării: 8,5 % – 7,7 % – 7,2 % – 6,8 %

Scădere datorită creșterii încrederii și concurenței

Ponderea investițiilor străine în capital: 22 % – 27 % – 30 % – 35 %

Creșterea rolului partenerilor strategici

Ponderea băncilor digitale în active: 14 % – 18 % – 22 % – 26 %

Creștere pe fondul succesului Octobank și TBC

Opinie de expert: de ce ratingurile internaționale ale Uzbekistanului sunt importante nu doar pentru țară

Comentariul lui Amir Husainov, analist financiar și specialist pe piețele internaționale de capital:

Pentru băncile europene și turce:

Uzbekistanul devine o piață în care nu doar se poate credita, ci și se poate investi capital – prin bănci auditate, cu ratinguri clare.

Pentru mass-media din CSI și Europa:

Aceasta nu este doar o poveste despre bănci, ci și despre un model de creștere fără zgomot geopolitic – o țară care își construiește reziliența prin ratinguri, digitalizare și încredere.

Pentru reglementatori și politicieni:

Ratingurile internaționale se transformă într-un instrument de „soft power”: ele construiesc încredere fără reforme doar pe hârtie.