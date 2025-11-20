licitație cu miză uriașă la sibiu: 8 firme vor să doteze secția pentru cardiaci de la spitalul județean

Consiliul Județean Sibiu anunță că au fost primite opt oferte în cadrul procedurii de achiziție publică pentru dotarea Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci (USTACC) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Procedura se desfășoară cu clauză suspensivă, în vederea depunerii proiectului pentru finanțare. Valoarea estimată a contractului este de 3.344.280 lei (fără TVA) și va fi împărțit în șase loturi.

Pentru această licitație, opt firme din județele Argeș, Hunedoara, Mureș, Timiș și din municipiul București au depus oferte, demonstrând interesul ridicat pentru proiect și asigurând o competiție reală, în beneficiul calității serviciilor medicale.

Procedura de achiziție reprezintă o etapă obligatorie în procesul de pregătire a proiectului „Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu în vederea creșterii capacității de tratament al pacienților cardiaci critici – USTACC”, care urmează să fie depus spre finanțare prin Programul Sănătate.

Conform ghidului solicitantului, punctajul proiectului este influențat și de stadiul în care se află achizițiile, iar depunerea ofertelor confirmă maturitatea acestuia.

Prin noua investiție, Consiliul Județean Sibiu urmărește achiziția de aparatură medicală esențială pentru intervențiile în cazurile cardiace critice, precum:

ecograf ultraperformant dedicat cardiologiei,

ventilator mecanic de înaltă performanță,

monitoare pentru funcții vitale și stație centrală de monitorizare,

defibrilator cu funcție de cardioversie,

cardiostimulator temporar,

echipament de filtrare periferică,

paturi de terapie intensivă, tărgi specializate și alte dispozitive medicale.

Ofertele depuse vor intra în etapa de evaluare tehnică și financiară, urmând ca proiectul complet să fie depus pentru finanțare imediat după finalizarea acestor proceduri.