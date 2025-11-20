majorările de taxe, pe repede înainte: ccr mută termenul pentru ca guvernul să le pună în aplicare din ianuarie 2026

Curtea Constituțională a României a anunțat joi că a preschimbat termenul în care va judeca sesizarea de neconstituționalitate asupra legii ce prevede majorarea mai multor taxe și impozite. Data a fost devansată de la 21 decembrie la 10 decembrie, la solicitarea Guvernului.
CCR a transmis oficial că noul termen stabilit pentru dezbaterea actului normativ – Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative – a fost mutat pentru mai devreme, în urma cererii Executivului.
Guvernul a cerut urgentarea procedurii pentru a obține cât mai rapid un verdict în privința pachetului fiscal care include măsuri cu impact major asupra populației și mediului economic.
Printre modificările vizate în lege se numără:
-
majorarea impozitului pe proprietate,
-
creșterea taxei auto,
-
majorarea impozitului pe dividende,
-
introducerea unei taxe pentru coletele din afara UE.
Prin devansarea termenului, Guvernul urmărește să clarifice cât mai repede dacă aceste măsuri pot fi puse în aplicare de la începutul anului viitor, așa cum a fost inițial anunțat.
Decizia CCR este importantă, întrucât orice întârziere ar putea afecta calendarul bugetar și noua strategie fiscală a Executivului.
