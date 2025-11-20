ministerul sănătății anunță modernizarea testării nou-născuților: 18 biomarkeri analizați

Ministerul Sănătății pregătește o schimbare majoră în sistemul de depistare timpurie a bolilor genetice și metabolice la nou-născuți. Începând cu anul 2026, bebelușii vor fi testați în maternități pentru 18 biomarkeri, față de cei trei incluși în prezent în programul național.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că extinderea screeningului neo-natal va fi finanțată printr-un nou program al ministerului, menit să identifice din primele zile de viață afecțiuni care, tratate la timp, pot fi ținute sub control și nu generează dizabilități.

Conform Digi24, această modernizare ar fi putut fi implementată de mult timp, însă a lipsit „viziunea” necesară pentru a actualiza sistemul. El a subliniat că noile testări vor oferi familiilor șansa de a interveni rapid în cazul diagnosticării unor boli rare, crescând considerabil șansele copilului de a avea o dezvoltare normală.

Screeningul neonatal joacă un rol esențial în depistarea precoce a tulburărilor genetice sau metabolice, multe dintre acestea având evoluții severe dacă nu sunt identificate imediat după naștere. Extinderea programului reprezintă, astfel, un pas important pentru creșterea calității actului medical și pentru prevenirea dizabilităților încă din primele zile de viață ale unui copil.

