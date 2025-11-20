noii indicatori tehnico-economici ai variantei ocolitoare sibiu sud, supuși aprobării consilierilor județeni

În ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu din 27 noiembrie 2025, va fi pus spre aprobare proiectul de hotărâre care cuprinde noii indicatori tehnico-economici și devizul general actualizat pentru construirea Variantei Ocolitoare Sibiu Sud.

Potrivit noii documentații, valoarea estimată a investiției scade la 1,28 miliarde lei (fără TVA), adică la mai puțin de jumătate față de cea stabilită în 2023, care a fost de 2,80 miliarde lei (fără TVA).

Demersul are la bază decizia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de a redimensiona investiția, în sensul reducerii numărului de benzi de la două la una pe sensul de deplasare. Totodată, CNAIR are în vedere și o eventuală construire în etape a arterei menite să decongestioneze traficul din municipiul Sibiu și să asigure un acces facil în localitățile limitrofe.

Ceilalți indicatori tehnici ai investiției au rămas neschimbați:

Lungime drum: 21,41 km

Noduri rutiere: 3 buc.

Sensuri giratorii: 4 buc.

Poduri și pasaje: 14 buc.

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, Consiliul Județean Sibiu a obținut fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, iar în acest moment are în curs de realizare un Audit de siguranță rutieră adaptat noilor indicatori ai investiției.