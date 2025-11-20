patinoarul din cisnădie, ca nou: prelata a fost înlocuită după aproape un deceniu de utilizare/ foto

O veste excelentă pentru iubitorii sporturilor de iarnă! Primăria orașului Cisnădie anunță finalizarea unei lucrări importante: prelata principală a patinoarului a fost înlocuită.

Potrivit reprezentanților Primăriei, vechea prelată se afla într-o stare avansată de degradare, situație care nu doar că afecta aspectul, dar permitea și infiltrarea apei, punând în pericol condițiile de siguranță pentru utilizatori.

foto: arhivă

Patinoarul, deschis din 2016

Această înlocuire era necesară, având în vedere că patinoarul acoperit din Cisnădie, cu o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, a fost inaugurat în data de 1 decembrie 2016, iar prelata principală nu mai fusese schimbată de atunci. Evenimentul de deschidere din 2016 a fost marcat de manifestări artistice, jocuri pentru copii, piese de teatru și tombole, devenind rapid un punct de atracție important în zonă.

La momentul deschiderii, tarifele de acces erau de 5 lei/oră pentru copii și 10 lei/oră pentru adulți, iar închirierea patinelor costa 5 lei/oră. Patinoarul funcționa de luni până vineri de la 16:00 la 21:30, iar în weekend de la 14:30 la 21:30.

Siguranță și condiții optime pe gheață

Odată cu instalarea noii prelate, Primăria asigură că patinoarul oferă acum un mediu sigur și adecvat, în care toți pasionații de patinaj se pot bucura de sportul lor preferat în deplină siguranță.

„Ne bucurăm să vă informăm că prelata principală a patinoarului a fost înlocuită. Cea veche se afla într-o stare avansată de degradare, permițând infiltrarea apei și afectând condițiile de siguranță pentru utilizatori. Odată cu instalarea noii prelate, patinoarul oferă acum un mediu sigur și adecvat, în care iubitorii de patinaj se pot bucura de momente frumoase, în deplină siguranță. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag pe gheață!”, este mesajul transmis de Primăria Cisnădie.