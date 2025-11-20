operație în premieră la sibiu: pacientă de 73 de ani, operată pe ambele șolduri în același timp

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost realizată în premieră o intervenție medicală deosebit de complexă și extrem de rară: echipa de ortopedie a efectuat o artroplastie parțială bilaterală de șold, o procedură majoră realizată simultan pe ambele articulații.

Operația a vizat o pacientă cu fractură bilaterală de col femural, o afecțiune gravă care necesită intervenție rapidă și un nivel ridicat de expertiză. Succesul acestei operații demonstrează capacitatea spitalului de a gestiona cazuri medicale complexe și de a oferi tratamente avansate, realizate la cele mai înalte standarde.

Pacienta în vârstă de 73 de ani s-a prezentat în Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu acuzând dureri intense la nivelul membrelor inferioare și imposibilitatea de a se deplasa. În urma investigațiilor clinice și paraclinice imagistice, echipa medicală a diagnosticat o fractură bilaterală de col femural, o patologie severă și extrem de rar întâlnită.

Având în vedere complexitatea cazului, pacienta a fost internată pe secția de Ortopedie pentru pregătirea intervenției chirurgicale. După o evaluare preoperatorie atentă și stabilizarea statusului general, echipa operatorie a realizat o procedură în premieră pentru județul nostru: artroplastie parțială de șold bilateral, cu proteze bipolare cimentate, efectuată în același timp operator.

Intervenția a decurs cu succes, iar evoluția postoperatorie a pacientei a fost favorabilă. În prezent, aceasta se deplasează și se află în plin proces de recuperare funcțională.

Echipa operatorie:

Medic specialist ortoped: Dr. Nicolas Ion

Medi­ci rezidenți: Dr. Diconi Alexandru, Dr. Turcu Alexandru, Dr. Mateescu Sergiu, Dr. Hammad Hani

Medic anestezist: Dr. Sorea Anca

Asistent bloc operator: Carmina Tulbure

Particularitatea cazului constă atât în diagnosticul rar (fractura bilaterală de col femural), cât și în realizarea unei intervenții simultane pe ambele șolduri, o procedură cu un grad ridicat de dificultate.

Prin reușita acestei intervenții, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu își consolidează poziția ca unitate medicală capabilă să gestioneze cazuri complexe și rare, oferind pacienților îngrijire la standarde ridicate.