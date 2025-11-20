primăria pregătește orașul pentru 1 decembrie: 5.600 de steaguri ”colorează” sibiul

Înainte de Ziua Națională a României, Sibiul se transformă într-un oraș plin de culoare și simboluri patriotice.

Autoritățile locale au demarat deja montarea a 5.600 de steaguri, care vor împodobi stâlpii de iluminat și suporturile speciale de peste 100 de artere principale. Acțiunea face parte din pregătirile pentru celebrarea 1 Decembrie, un moment care adună comunitatea sibiană sub valorile naționale și sentimentul de mândrie pentru România.

Steagurile vor fi vizibile în toate zonele centrale, de la Piața Mare până la arterele importante de circulație. Pregătirile includ și evenimente culturale, spectacole și manifestări care vor completa atmosfera de sărbătoare.