primark își face intrarea în sibiu: magazin nou anunțat oficial

Retailerul irlandez Primark accelerează ritmul extinderii pe piața românească și se pregătește să ajungă la șapte magazine deschise în țară.

Următoarea inaugurare este programată la Sibiu, în centrul comercial Sibiu Shopping City, potrivit dezvoltatorului NEPI Rockcastle, care a confirmat semnarea contractului de închiriere în trimestrul al treilea al acestui an. Tot atunci a fost parafat și acordul pentru deschiderea unui magazin BIPA în Mega Mall.

Compania recrutează în prezent personal pentru magazinele din București și Timișoara – orașe în care operează deja – pentru poziții temporare, valabile în luna decembrie.

Conform Economica, în toamnă, Primark a inaugurat cel de-al patrulea magazin din România, în centrul comercial VIVO. Rețeaua locală mai include două unități în București, în ParkLake și AFI Cotroceni, precum și un magazin în Timișoara, în Iulius Mall.

Planurile pentru 2025 includ deschideri noi în Electroputere Mall Craiova și Palas Iași, extinderea fiind parte a unei strategii ambițioase. „De la intrarea noastră pe piața din România, în decembrie 2022, am înregistrat o creștere constantă și nu ne vom opri aici. Ne propunem să ajungem la șase locații până la finalul anului viitor”, a declarat recent Maciej Podwojski, Director ECE al companiei.

Despre Primark

Fondat în urmă cu peste jumătate de secol, la Dublin, Primark a devenit unul dintre cei mai mari retaileri de modă din Europa, cu peste 400 de magazine active în 14 țări. Oferta sa acoperă articole vestimentare, produse de uz zilnic și colecții realizate în parteneriat cu branduri internaționale precum NBA și Disney, totul la prețuri accesibile.