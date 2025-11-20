problema gunoaielor de pe cibin: primarul din tălmaciu propune bariere de colectare pe raza fiecărei primării pe unde trece râul

Sibiul se confruntă din nou cu o problemă gravă de mediu: râul Cibin este sufocat de deșeuri. În timp ce locuitorii trag semnale de alarmă, autoritățile din Tălmaciu și SGA Sibiu oferă explicații care pun sub semnul întrebării eficiența măsurilor de curățare.

Redacția „Ora de Sibiu” a fost sesizată de un locuitor, Dragoș, care a atras atenția asupra unei situații alarmante pe râul Cibin, între Tălmaciu și Turnu Roșu. Deșeurile aduse de curenți se acumulează într-o zonă de colectare, ajungând la un nivel critic.

„Gunoaiele vin din zona Tălmaciu și se opresc aici. Ar trebui să fie strânse săptămânal, dar nimeni nu pare să facă asta. De pe șosea se văd clar… E o imagine tristă pentru oricine trece pe aici,” a declarat Dragoș, un locuitor preocupat de mediu.

Reacția Primăriei Tălmaciu

În urma sesizării, Primăria Tălmaciu a transmis inițial o notă relativ optimistă: „La amplasamentul barierei de colectare de pe râul Cibin nu s-a găsit o cantitate mare de deșeuri, în conformitate cu fotografiile atașate. Am colectat toate materialele și le-am predat societății ACSTAL SA Tălmaciu.” transmite viceprimarul orașului Tălmaciu, Ioan Opincariu.

Primarul orașului Tălmaciu, Ioan Oancea, a oferit un context mai larg, indicând că problema nu este doar locală.

„Fotografia primită de redacție este de luna trecută. Deșeurile care ajung în baraj sunt purtate de ape din mai multe localități. În mod normal, fiecare UAT ar trebui să aibă propria barieră de colectare și să sancționeze persoanele din zona respectivă, pentru a identifica sursa problemei. În fiecare lună strângem o camionetă plină de deșeuri”, a explicat primarul.

Igienizarea râurilor, sarcina Primăriilor

Situația de pe Cibin nu este singulară. Pe 10 martie, un alt sibian, Lorand, atrăgea atenția asupra unei probleme similare în Cartierul Exclusive Living, unde malul râului era sufocat de plastic și cauciucuri.

Referitor la competențe, Ing. Șef Sebastian Nicolae FORIR de la SGA-Sibiu a clarificat cadrul legal:

„Conform legislației în vigoare și a adreselor trimise de noi SGA Sibiu, la toate UAT-urile, igienizarea râurilor în intravilanul localităților, cade în sarcina primăriilor. Colectarea se face prin grija primăriei conform contractului cu o firmă specializată în colectarea deșeurilor.”

Încă din luna mai a anului 2023 (09.05.2023), Primăria Sibiu a contractat amenajarea unui sistem plutitor de reținere și colectare a deșeurilor aduse de afluenții Cibinului. Deșeurile sunt astfel oprite și colectate la intrarea în oraș, în zona Zăvoi.

Contractul de lucrări, în valoare de 229.000 de lei, a inclus: realizarea unui sistem plutitor de colectare de 16 m lungime, o cameră de colectare pe malul stâng al Cibinului, amenajarea unui drum de acces facil pentru mașinile de ridicare a deșeurilor. Sistemul, aflat în administrarea Primăriei Sibiu, este proiectat să fie adaptabil la variațiile de debit ale râului, eficient și să nu cauzeze inundații sau obstrucționarea debitului.