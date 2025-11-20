probleme pentru fc hermannstadt: măldărășanu caută soluții

FC Hermannstadt nu poate conta pe bulgarul Antoni Ivanov la meciul de luni, de la Clinceni, cu Metaloglobus București, din etapa a 17-a a Superligii.

După pauza prilejuită de acțiunea echipelor naționale, FC Hermannstadt are un meci foarte important luni, de la ora 17.30, la Clinceni, cu ultima clasată, Metaloglobus.

Sibienii sunt penultimii în clasament, cu 4 puncte peste Metaloglobus și au nevoie de puncte la Clinceni, pentru a porni evadarea din subsolul clasamentului.

Unul dintre jucătorii de bază ai lui FC Hermannstadt, mijlocașul Antoni Ivanov este suspendat și nu poate evolua la Clinceni. Bulgarul a primit al patrulea cartonaș galben din acest sezon în startul jocului din etapa trecută, de la Sibiu, 3-3 cu FCSB și este automat suspendat o etapă.

Absența lui Ivanov se adaugă celorlalte probleme mai vechi din echipă, unde Balaure și Kujabi sunt accidentați, Stoica abia și-a reluat antrenamentele după o problemă la inghinali, iar Selimovic nu mai face parte din lot și se discută rezilierea acordului.



Ivanov este unul dintre titularii de bază ai echipei în acest sezon, în care a bifat 14 jocuri de Superligă, totalizând 1157 de minute pe teren. Mijlocașul a ratat doar jocurile din etapele 7 și 8, cu Farul și Dinamo, când a fost accidentat.

Pentru antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, principala grijă pentru meciul de la Clinceni pare a fi găsirea unui mijlocaș central, care să suplinească absența lui Ivanov și a înlocuitorului său pe post, Kujabi.

În mod firesc, soluția pare a fi Ciprian Biceanu, jucător care a prins 447 de minute în acest sezon, în 13 meciuri. Nu este însă exclus ca ”Măldă” să mizeze pe Alexandru Oroian, jucător polivalent, care a evoluat foarte bine și etapa trecută, cu FCSB. Cea mai acerbă luptă este în flancul drept al sibienilor, unde experimentatul Antwi este titular, dar L. Stancu a jucat excelent pe acest post etapa trecută, cu FCSB.

Cum ar putea arăta FC Hermannstadt la Clinceni: Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Bejan, Ciubotaru – Oroian (Jair), Biceanu, Albu, – Neguț, Chițu.