semnal de alarmă la sibiu: „vapingul provoacă aceleași boli ca țigările clasice!”

În fiecare an, Ziua Națională Fără Tutun devine un moment important pentru a ne reaminti cât de mult afectează fumatul sănătatea și pentru a promova un stil de viață lipsit de dependențe nocive.

Pentru a înțelege mai clar riscurile consumului de tutun și avantajele renunțării la fumat, stăm de vorbă cu dr. Lavinia Danciu, medic primar pneumolog și Director Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Cu ajutorul experienței sale clinice și al viziunii asupra sănătății respiratorii, vom răspunde celor mai frecvente întrebări despre fumat, prevenție, recuperare și importanța educației pentru sănătate în combaterea uneia dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică.

Pe lângă fumatul clasic, tot mai multă atenție trebuie acordată vapingului, considerat de unii mai „inofensiv”, dar care prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea respiratorie. Dr. Lavinia Danciu explică faptul că inhalarea vaporilor de substanțe chimice din țigările electronice poate afecta plămânii, poate provoca iritații ale căilor respiratorii și poate menține dependența de nicotină, subminând astfel eforturile de prevenție și de renunțare la tutun. Educația și informarea corectă asupra efectelor vapingului rămân esențiale pentru protejarea sănătății, în special în rândul tinerilor.

Cum apreciați în prezent situația consumului de tutun și nicotină în rândul populației, în special la tineri?

Îngrijorătoare, pentru că, desi sunt măsuri luate, încă se fumează mult în România și ceea ce este și mai trist este că vârsta la care se începe fumatul a scăzut.

De ce este importantă marcarea Zilei Naționale Fără Tutun, din perspectiva unui medic pneumolog?

Este importantă pentru că, pe lângă poluare și apariția unor viruși noi, dacă și populația continuă să fumeze, numărul îmbolnăvirilor respiratorii crește exponential, în special în sezonul rece. Deci, din păcate, creșterea este îngrijorătoare, atât a bolilor cronice pulmonare, cât mai ales a cancerului pulmonar.

Deși riscurile fumatului sunt bine documentate, ce considerați că este încă insuficient cunoscut sau conștientizat de public?

Cred că riscurile fumatului nu sunt încă conștientizate nici acum. Ceea ce ar trebui făcut, ar fi să se insiste maim ult asupra faptului că fumatul, cu cât se începe mai devreme, cu atât are consecințe mai devastatoare. Oamenii, în general, se gândesc: „acum sunt tânăr, nu pățesc nimic” și nu realizează că vârsta la care încep să apară problemele legate de fumat a scăzut foarte mult.

Care sunt afecțiunile respiratorii pe care le întâlniți cel mai frecvent în practica medicală la fumători?

Cea mai frecventă, de departe, este bronșita cronică a fumătorului și bronhopneumopatia obstructive cronică (BPOC). BPOC, odată instalat, limitează drastic capacitatea de efort a organismului și, în general, limitează toate activitățile. Din păcate, pe locul al doilea și într-o creștere înfiorătoare este cancerul bronho-pulmonar, care este tot mai des întâlnit la ambele sexe și la vârste tot mai tinere.

În ultimii ani, vapingul a devenit foarte popular în rândul tinerilor. Din punct de vedere medical, cum evaluați această tendință?

Vapingul a apărut, fiind promovat în primul rând de industria tutunului, ca o alternativă mai sănătoasă, tocmai ca să nu piardă clienții și profitul. Din păcate, este tot nicotină și nicotina rămâne un drog, cu toate consecințele nefaste ale ei.

Sunt țigările electronice mai puțin dăunătoare decât țigările clasice? Ce spune știința în acest moment?

Din păcate nu sunt mai puțin dăunătoare. Poate că inhalăm mai puțin monoxid de carbon și mai puține gudroane, dar în locul acestora inhalăm tot felul de arome care sunt la fel de nocive – comparați-le cu E-urile din produsele alimentare, la care riscul de a prezenta diverse reacții ale țesutului pulmonar este foarte mare. Și așa cum am spus, creează o falsă imagine de siguranță.

Ce tip de substanțe găsim în lichidele pentru vaping și ce efecte pot avea acestea asupra plămânilor?

În lichidele pentru vaping găsim glicerolul, glicerina alimentară, diverse arome și desigur, nicotina. Problema începe cu aceste arome care toate sunt sintetice și, așa cum facem alergie la diverși alergeni din mediu, la fel, țesutul pulmonar poate să reacționeze la toate acestea și să se producă o inflamație a țesutului pulmonar, cu consecințe negative, care pot să meargă până la fibroza pulmonară.

Ce consecințe respiratorii ați observat la pacienții care folosesc frecvent dispozitive de vaping?

Exact aceleași consecințe, din păcate, ca și la restul țigărilor. Deci nicotina determină aceleași efecte dezastruoase asupra plămânilor, asupra sistemului cardio-vascular, asupra cavității bucale, asupra rinichilor și vezicii, prin care se elimină, cu posibilitatea la fel de mare de producere a cancerelor, ca și la țigările clasice.

Există riscuri de dependență similare sau chiar mai mari comparativ cu fumatul tradițional?

Există, pentru că dependența la nicotină se instalează atât la țigările clasice, cât și la vaping. Vaping-ul are, ca și produsele cu tutun încălzit, diverse grade de nicotină – ușor, mediu, crescut, iar tendința să crești este la fel ca la țigările clasice.

Produsele cu tutun încălzit (tip IQos) sunt adesea promovate ca alternative „mai sigure”. Sunt aceste afirmații justificate?

Nu sunt justificate, întrucât conținutul este bazat pe nicotină – nicotină care este principalul factor cauzator de boli de toate felurile, pe foarte multe organe. Or această nicotină se află în toate aparatele pe bază de tutun, deci inclusiv în aceste țigări. Deci chiar dacă ajungi la câteva sute de grade, acest lucru este tot un factor iritativ care determină leziuni ale cavității bucale și irită absolut tot sistemul respirator, începând cu sinusurile, cu conjunctivele, cu nasul, mai departe ducându-se până la trahee, bronhiile mici și alveolele pulmonare.

Ce tip de afectări pulmonare pot apărea în cazul consumului pe termen lung al acestor dispozitive?

Exact ca și la țigări clasice – BPOC, fibroze pulmonare, bronșite și, din păcate, cancer. Cancerul rămâne principalul factor de risc în toate metodele de fumat.

În ultimul an a crescut popularitatea așa-numitelor pliculețe cu nicotină „nicotine pouches”, mai ales în rândul tinerilor. Care sunt riscurile acestui produs?

În primul rând, riscurile sunt la nivelul cavității bucale și stomatologii au fost primii care au tras un semnal de alarmă, frecvența crescută a cariilor, a inflamațiilor gingivale și a peretelui cavității bucale, putându-se ajunge la paradontoză, cu pierderea dentiției și așa mai departe, după care eliberarea nicotinei poate să determine tahicardie, hipoxemie, cefalee, tuse și tot ceea ce determină nicotina.

Pentru că nu implică fum sau vapori, mulți cred că sunt inofensive. De ce este această percepție greșită?

Pentru că se promovează. Spun din nou. Din păcate, industria tutunului nu este dispusă să piardă o sursă importantă de câștig. Și atunci, acestea sunt promovate ca produse sigure. Pe rețelele de socializare, nu întotdeauna ceea ce circulă este realitatea. Și sunt falși medici sau oameni cu cunoștințe medicale care promovează acest tip de produse. Ele devin populare în rândul tinerilor, după care aceste obiceiuri duc la o socializare și pentru a fi acceptați de grup și a socializa mai ușor, din păcate devin tot mai populare.

Cum influențează aceste produse moderne dezvoltarea sistemului respirator la adolescenți și adulți tineri?

Cu cât sistemul respirator este mai în formare, cu atât șansele să fie lezat mai puternic sunt mai mari. Iar cu cât se începe mai devreme fumatul de orice tip, cu atât iritația produsă este mai mare. Iritația care durează timp îndelungat duce la transformări celulare, care așa ajung la celule canceroase.

Ce factori îi determină pe tineri să înceapă cu produse moderne, mai degrabă decât cu țigări clasice?

Moda. Sunt la modă și atunci tinerii țin să fie și ei în ton cu tendințele, să fie acceptați de grupuri, îi ajută probabil la socializare și nu conștientizează pericolele din păcate ale acestor obiceiuri. Conștientizarea se produce în jurul vârstei de 30 și ceva de ani, de 40 și ceva de ani când din păcate ajung la doctor, din ce în ce mai devreme.

Ce ar trebui să știe părinții despre consumul acestor produse de către copii și adolescenți?

Că sunt nocive, că trebuie să avem grijă de copiii noștri, că trebuie să ne intereseze ce fac în timpul liber, cum își organizează existența, pe ce rețele sociale intră, ce fel de informații accesează. Și cred că nu numai rolul părinților este important, ci și rolul școlilor, pentru că din păcate în jurul școlilor văd foarte mulți tineri fumând și din păcate asta nu interesează pe nimeni.

Ce metode recomandați pacienților care doresc să renunțe la fumat sau la produsele alternative cu nicotină?

În primul rând îi rog să se adreseze unui cadru specializat, acesta putând fi un medic pneumolog, un psiholog, oricine consideră ei că îi poate ajuta în acest domeniu.

Care este mesajul dumneavoastră pentru cei care cred că „trecerea la alternative moderne” este un pas suficient pentru reducerea riscului?

Mesajul este – nu există metodă alternativă lipsită de riscuri. Nicotina este un drog, ea dă dependență, iar semnalul de alarmă este exact referitor la ceea ce am spus, pentru că numărul cancerelor pulmonare este într-o creștere înfiorătoare, iar vârsta la care apar este tot mai tânără. Deci acesta este mesajul: nu doriți să deveniți pacienți, nu doriți să deveniți oameni bolnavi, mai degrabă păstrați-vă sănătatea și desfășurați alte activități – sport, mișcare în aer liber, mergeți la concert, la festivaluri, găsiți orice alt mod mai bun de a socializa.

Ce mesaj transmiteți publicului cu ocazia Zilei Naționale Fără Tutun?

Aș dori ca Ziua Națională fără Tutun să fie o realitate mai pregnantă a zilelor noastre. Aș dori să nu mai văd atâția fumători pe stradă. Aș dori să nu mai văd tineri fumând în jurul școlilor, aș dori să nu mai văd spitalele pline de pacienți, de oameni bolnavi care ajung cu greu la doctor pentru că sunt din ce în ce mai mulți și din păcate, uneori, când ajung, se mai pot face foarte puține.