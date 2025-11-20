senatoarea ruxandra cibu deaconu propune primăriei: cluburile sportive să poată folosi bazele școlare din sibiu / video

USR Sibiu propune reguli clare pentru utilizarea spațiilor școlare de către cluburile sportive și reforma finanțării sportului românesc.

În cadrul conferinței de presă desfășurate miercuri, 20 noiembrie 2025, la sediul USR Sibiu, senatoarea Ruxandra Cibu a prezentat un proiect de Hotărâre a Consiliului Local care vizează adoptarea unui regulament privind modul în care cluburile sportive din municipiul Sibiu pot utiliza bazele sportive din școli.

Regulament pentru utilizarea bazelor sportive din școlile sibiene

„Este vorba despre un proiect care are ca scop adoptarea unui regulament. Acesta urmează să stabilească dacă va fi acceptat de Primărie și adoptat de Consiliul Local Sibiu. Modul în care cluburile sportive din municipiul Sibiu pot utiliza bazele sportive existente în școlile din orașul nostru. Proiectul a fost transmis Primăriei Sibiu, doamnei primar Astrid Fodor, pentru a fi analizat și propus Consiliului Local. El a rezultat din întâlnirile și discuțiile pe care le-am avut în acest an cu reprezentanții cluburilor sportive sibiene”, a declarat senatoarea.

Cibu a subliniat că proiectul este gândit să stabilească reguli clare și echitabile pentru toți cei interesați. „Proiectul acoperă în mod exhaustiv aceste activități de închiriere, pentru a nu fi discriminatoriu și pentru a stabili niște reguli clare pentru toată lumea. Acesta va reglementa toate tipurile de utilizări ale spațiilor școlare de către terți, sub formă de închiriere, va genera venituri pentru școli și va rezolva o mare problemă pe care o au cluburile sportive”, a explicat ea.

Spațiile școlare, deschise cluburilor sportive în afara orelor de curs

Senatoarea a arătat că principalele spații vizate sunt sălile de sport și terenurile exterioare, folosite în afara programului școlar, cu condiția să nu fie afectat procesul de învățământ.

„Sunt vizate în primul rând sălile de sport și terenurile pe care cluburile sportive pot desfășura antrenamente și activități specifice în timpul în care acestea nu sunt utilizate de școli pentru proprii elevi, adică în afara orelor de curs, dar nu exclude închirierea altor spații disponibile, cu condiția ca procesul de învățământ să nu fie afectat”, a mai precizat Cibu.

Proiectul a fost construit împreună cu reprezentanții cluburilor sportive sibiene. „La momentul startului acestui proiect ne-a interesat să dezvoltăm sportul de masă, pentru că una din problemele pe care le-am identificat în discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții cluburilor a fost exact lipsa de spații adecvate. Am avut în vedere crearea unui cadru transparent, bine definit, în limitele legii și în beneficiul copiilor, fără să fie afectat procesul de învățământ”, a declarat senatoarea.

Reguli noi privind tarifele, prioritățile și modul de închiriere

Proiectul prevede tarife minime diferențiate, închiriere directă pentru utilizări temporare și licitații pentru utilizări pe termen lung. „Proiectul vine cu propuneri de tarife minime diferențiate pentru cluburi și operatori economici, care să stea la baza unor licitații prin care aceste spații vor fi închiriate. De asemenea, se instituie și posibilitatea închirierii directe temporare, după caz”, a mai declarat Cibu.

Regulamentul stabilește prioritățile de utilizare, iar activitățile școlare vor avea prioritate absolută. Cluburile sportive de drept public urmează în ordine, iar cluburile private pentru copii vor avea prioritate față de cele pentru seniori. Documentul introduce și un recensământ public al spațiilor disponibile, precum și interdicții stricte privind activitățile nepotrivite mediului educațional.

Reforme legislative pentru finanțarea corectă a sportului din România

Al doilea subiect prezentat de Ruxandra Cibu a vizat inițiativele legislative care urmăresc să aducă transparență în finanțarea sportului. „Aceste proiecte legislative au la origine un cunoscut control al Curții de Conturi, care a stabilit că s-au cheltuit un miliard de lei în ultimul an către federații și către COSR pentru premierea personalului sportiv. Nu e o aproximare sau o invenție, sunt cifre din raportul publicat de Curtea de Conturi, care ne arată cât de mari sunt găurile prin care se scurg banii, pe care oamenii îi plătesc sub formă de taxe și de impozite”, a declarat senatoarea.

Ea a detaliat pe larg proiectele de lege: „Rezolvăm cu aceste inițiative legislative și alte chestiuni birocratice în sportul finanțat din bani publici. Proiectul Legii 352 face curățenie în sistemul de afiliere a cluburilor, fiind o simplificare administrativă. Practic, odată cu adoptarea lui, afilierea nu va mai aștepta luni de zile o judecată, o hotărâre judecătorească absurdă, care frânează inițiativa sportivă și îi descurajează pe cei care vor să dezvolte sportul afiliat. Afilierea se va face rapid, transparent și controlat, sub supravegherea Agenției Naționale pentru Sport.”

Transparență în litigiile sportive și controale anuale obligatorii

Senatoarea a explicat că inițiativa legislativă L 353 va introduce transparență în sistemul de arbitraj sportiv, iar L 356 va obliga ANES să verifice anual toate federațiile. „Introducem și aici transparența, pentru că multe litigii între sportivi, cluburi și federații se judecau cu ușile închise, iar hotărârile nu se publicau nicăieri. Noi am impus un proces transparent care presupune publicarea hotărârilor, a motivațiilor cu acces liber pentru public. Proiectul va obliga ANES Agenția Națională pentru Sport să verifice anual toate federațiile și să publice pe site-ul instituției fiecare raport de control, fiecare sancțiune și fiecare motiv. Cine greșește răspunde. Cine gestionează bani publici dă socoteală pentru ei.”