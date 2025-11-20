sirenele răsună joi în avrig: nu vă panicați

Locuitorii orașului Avrig vor auzi astăzi, 20 noiembrie, în intervalul 13:00-14:00, sirenele de alarmă, în cadrul unui exercițiu organizat de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Avrig.

Autoritățile pun în aplicare un scenariu ce presupune producerea unui incendiu de amploare, cu scopul de a verifica funcționarea sistemelor de avertizare și modul de intervenție în astfel de situații.

Reprezentanții administrației locale subliniază că activarea sirenelor are caracter strict demonstrativ, nefiind vorba despre un incident real.

Exercițiul are rolul de a analiza în timp real modul în care răspund echipele de voluntari și infrastructura de alarmare, astfel încât eventualele deficiențe să poată fi corectate.

Primăria îi îndeamnă pe cetățeni să rămână calmi și să trateze activitatea ca pe o procedură de rutină necesară pentru creșterea nivelului de siguranță în comunitate.