sirenele răsună joi în avrig: nu vă panicați

Locuitorii orașului Avrig vor auzi astăzi, 20 noiembrie, în intervalul 13:00-14:00, sirenele de alarmă, în cadrul unui exercițiu organizat de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Avrig.
Autoritățile pun în aplicare un scenariu ce presupune producerea unui incendiu de amploare, cu scopul de a verifica funcționarea sistemelor de avertizare și modul de intervenție în astfel de situații.
Reprezentanții administrației locale subliniază că activarea sirenelor are caracter strict demonstrativ, nefiind vorba despre un incident real.
Exercițiul are rolul de a analiza în timp real modul în care răspund echipele de voluntari și infrastructura de alarmare, astfel încât eventualele deficiențe să poată fi corectate.
Primăria îi îndeamnă pe cetățeni să rămână calmi și să trateze activitatea ca pe o procedură de rutină necesară pentru creșterea nivelului de siguranță în comunitate.
Ultima oră
- Horațiu Potra escortat joi în țară cu avionul din Dubai 24 de secunde ago
- Criză de profesori de fizică la Sibiu: școlile apelează la pensionari și suplinitori ca să acopere ”golurile” 3 minute ago
- Tânăr din Axente Sever, reținut după ce a pătruns cu forța în casa fostei concubine 10 minute ago
- Conflict violent între doi săteni din Amnaș: agresorul a fost reținut 16 minute ago
- Ce surprize te așteaptă la Balul Bobocilor studenților economiști de la ULBS. Zece concurenți vor coroana 22 de minute ago