spectacol despre fragilitatea adevărului și forța poveștilor, la teatrul „gong” sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va găzdui marți, 25 noiembrie, de la ora 19:00, spectacolul invitat „De ce să strici o știre bună cu adevărul?”, susținut de compania Magic Puppet din Cluj-Napoca.

Reprezentația cu păpuși este recomandată doar persoanelor peste 16 ani, iar accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Un jurnalist tânăr ajunge față în față cu cea mai apropiată martoră a unor evenimente care încă divizează opinia publică. În încercarea de a obține interviul carierei sale, descoperă că adevărul este un teren fragil, mereu negociat între viața personală, politică și istorie.

Spectacolul explorează modul în care memoria individuală este rescrisă de mass-media, cum faptele se transformă în narațiuni și cum, uneori, o „știre bună” poate umbri realitatea.

Regia spectacolului este semnată de Cătălin Mardale, iar scenariul poartă amprenta unui text colectiv, coordonat dramaturgic de Ana Cucu Popescu. Din distribuție fac parte Andreea Bolovan și Dragoș Lupău, într-un duet scenic care trece cu finețe de la tensiune la vulnerabilitate.

Echipa artistică este completată de Tamás Kolozsi (muzică), Tomos Tünde (scenografie și păpuși), Silviu Ruști (coordonare păpuși) și Alexandru Bote (light design). Producția celor de la Magic Puppet are o durată de aproximativ 60 de minute și nu este recomandată celor cu vârsta sub 16 ani.

Accesul publicului la acest eveniment se face gratuit, în limita locurilor disponibile. Rezervarea locurilor se poate face direct la sediul Agenției de Bilete a Teatrului „Gong” din str. Al. Odobescu 4, sau prin e-mail la ticketing(@)teatrulgong.ro. Vă rugăm să specificați numele dvs. și numărul de locuri necesar. Rezervările expiră cu 15 minute înainte de începerea reprezentației, iar confirmarea locurilor se face doar prin mesaj scris.

„De ce să strici o știre bună cu adevărul?” este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).