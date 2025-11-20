știm când ajung brazii de crăciun în cea mai mare piață a sibiului: comercianții au depus deja cereri

În Piața Cibin din Sibiu, brazii de Crăciun vor fi disponibili pentru cumpărători după data de 10 decembrie, anunță reprezentanții Piețe Sibiu. Livia Micu, directorul Piețe Sibiu S.A, precizează că o parte dintre comercianți au depus deja cereri pentru a putea vinde brazi în piețele din oraș, însă procedura este încă deschisă.

Brazii naturali vor ajunge la Sibiu cu cel puțin două săptămâni înainte de Crăciun, iar ofertele vor include, ca în fiecare an, soiuri și dimensiuni diverse, astfel încât sibienii să își poată alege bradul potrivit.

„De cele mai multe ori comercianții de brazi de Crăciun ajung în piețe după data de 10 decembrie. În funcție de cereri, vor fi brazi de vânzare și în Piața Rahovei, și în Vasile Aaron, iar în Piața Cibin sigur. Avem deja câteva cereri, dar comercianții mai au timp să depună”, a declarat Liviana Micu, director Piețe Sibiu.

Ca și în anii anteriori, Direcția Silvică Sibiu nu va pune în vânzare brazi de Crăciun. Directorul instituției, Ilie Troancă, confirmă că situația va rămâne neschimbată și în anii următori.