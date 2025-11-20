super-evenimente la sibiu în weekend: târgul de crăciun, all black party și o ”salbă” de concerte și competiții sportive

Weekend-ul acesta se anunță plin de evenimente pentru toate gusturile și vârstele. Atât sibienii, cât și turiștii vor putea alege dintre concerte, spectacole, târguri sau activități în aer liber.

Târgul de Crăciun din Piața Mare rămâne o opțiune de neratat, atât pentru sibieni, cât și pentru turiști, oferind atmosfera magică a sărbătorilor. Tot în acest weekend, la Curtea Muzeului Național Brukenthal, Vlad Corb va susține un concert acustic indie-rock, plin de emoție, autenticitate și profunzime, începând cu ora 20:00.

Petrecere „All Black”, concept semnat de pulse.

Sâmbătă, 22 noiembrie, Sibiul se pregătește pentru una dintre cele mai elegante și exclusiviste petreceri ale toamnei: All Black Party, un concept semnat pulse., pentru prima dată organizat în superba Venetia Hall din cadrul Centrului Cultural Ion Besoiu. Evenimentul începe la ora 22:00, iar dress code-ul este clar și ferm: ALL BLACK.

Gală caritabilă la Hotel Hilton

Vineri, 21 noiembrie, începe cu o notă caritabilă. La Hilton Sibiu, în Royal Ball Room, Asociația pentru Copil și Familie HEART, în parteneriat cu Asociația Mâini Unite, organizează Gala „Dotăm o casă ca acasă”, un eveniment dedicat copiilor aflați în grija Hospice-ului „Carl Wolff”.

Scopul galei este strângerea de fonduri pentru amenajarea și dotarea unui spațiu în care acești copii să primească nu doar îngrijire specializată, ci și căldură, confort și siguranță. Organizatorii vor să creeze un loc în care micii pacienți să se simtă protejați, iubiți și înconjurați de culoare — un spațiu care să le ofere liniște într-o lume în care suferința e prea prezentă.

Accesul la gală se face pe baza unei donații de 350 lei/persoană, în contul Asociației pentru Copil și Familie HEART:

RO16INGB0000999907913786 – ING Bank Sibiu

Filme noi la Cinegold

Cinegold a pregătit pentru acest weekend mai multe filme în premieră și avanpremieră. „Vrăjitoarele: Partea a II-a”, „Fugarul: Vânătoare de oameni”, „Tati Full-time”, „Cravata Galbenă”, „Sisu: Drumul Razbunarii”, sunt printre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest sfârșit de săptămână la Sibiu. Vezi detalii despre program și bilete pe site-ul Cinegold.

Drumeții ușoare și medii, în împrejurimile Sibiului

Cei care iubesc natura și drumețiile vor avea parte de experiențe de neuitat. Sâmbătă va avea loc o drumeție de observare a păsărilor care iernează pe Eleșteele de la Mândra, ghidată de Mihai Proca. Tot în acest weekend, pentru cei mici, se organizează o aventură spre Grota din Țara Oltului cu ghidul Nicoleta Ocneriu, iar duminică, 23 noiembrie, pasionații de trasee mai lungi pot participa la circuitul Sibiel – Fosta Cabană Fântânele – Cetatea Salgo – Sibiel, ghidat de Daniel Hegheș. Detalii despre program sunt oferite aici.

Sursa foto: Facebook/ Anii Drumeției

Spectacole pentru cei mici la Teatrul Gong

Teatrul Gong propune spectacole pentru toate vârstele. Sâmbătă, „GAGAGA și alții ca el”, cu Raluca Răduca, va fi prezentat la ora 11:00 și 18:00, iar duminică de la ora 11:00.

Concerte la Filarmonica de Stat Sibiu

Spectacolul „Don Giovanni are loc sâmbătă, 22 noiembrie 2025, ora 19.00, Sala Thalia. Duminică, iubitorii de muzică clasică sunt așteptați de la ora 19.00, la BEST OF PIAZZOLLA, este un spectacol extraordinar de tango argentinian cu cele mai frumoase lucrari de tango interpretate de Cluj Tango Orchestra de-a lungul anilor. Biletele pot fi achiziționate online.

Sursa foto: Facebook/ Filarmonica de Stat Sibiu

Meciuri de fotbal sâmbătă și duminică

Pasionații sportului vor putea urmări meciurile din Liga Elitelor și Campionatul Județean. Duminică, Interstar Sibiu va juca împotriva Leilor Șura Mică pe „Cutiuța” de lângă Stadionul Municipal, de la ora 13:30, iar tot duminică, Interstar Sibiu va întâlni ACS Mediaș pe terenul CFR Sibiu, de la aceeași oră.

De asemenea, FC Inter Sibiu joacă, vineri de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal cu Viitorul Dăești.

Alte evenimente în weekend, la Sibiu

Pentru iubitorii muzicii, vineri seara, de la ora 20:00, Byron va concert la Oldies și sâmbătă seară, de la ora 19:00, tot la Oldies, va avea loc un concert Cargo.

Mare petrecere se anunță și vineri, 21 noiembrie, la Kombinat, cu ocazia a șapte de ani de la deschiderea restaurantului.

Atât vineri, cât și sâmbătă, sibienii și turiștii pot lua parte la concertele de orgă de vineri și sâmbătă de la ora 19.00, la Catedrala Evanghelică.