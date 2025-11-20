Un tânăr de 26 de ani, din Axente Sever, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Copșa Mică, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție și violare de domiciliu.
Incidentul a avut loc pe 18 noiembrie, în jurul orei 19:00, când bărbatul a fost prins în flagrant de polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Axente Sever, după ce a pătruns prin efracție în locuința fostei sale concubine, o tânără de 20 de ani din Șeica Mică. Acțiunea sa a contravenit ordinului de protecție emis de Judecătoria Mediaș pe 7 octombrie 2025, care impunea menținerea unei distanțe de cel puțin 100 de metri față de victimă.
În cursul zilei de 19 noiembrie, tânărul va fi prezentat instanței pentru ca aceasta să decidă măsurile legale care se impun.
Ultima oră
- Tânăr din Axente Sever, reținut după ce a pătruns cu forța în casa fostei concubine 2 minute ago
- Conflict violent între doi săteni din Amnaș: agresorul a fost reținut 9 minute ago
- Ce surprize te așteaptă la Balul Bobocilor studenților economiști de la ULBS. Zece concurenți vor coroana 15 minute ago
- Confidențialitatea ta online: cum să afli dacă datele tale sunt în pericol 49 de minute ago
- Cum se circulă pe strada Sibiului din Cisnădie după 5 luni de lucrări / foto 53 de minute ago