tânăr din axente sever, reținut după ce a pătruns cu forța în casa fostei concubine

Un tânăr de 26 de ani, din Axente Sever, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Copșa Mică, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție și violare de domiciliu.

Incidentul a avut loc pe 18 noiembrie, în jurul orei 19:00, când bărbatul a fost prins în flagrant de polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Axente Sever, după ce a pătruns prin efracție în locuința fostei sale concubine, o tânără de 20 de ani din Șeica Mică. Acțiunea sa a contravenit ordinului de protecție emis de Judecătoria Mediaș pe 7 octombrie 2025, care impunea menținerea unei distanțe de cel puțin 100 de metri față de victimă.

În cursul zilei de 19 noiembrie, tânărul va fi prezentat instanței pentru ca aceasta să decidă măsurile legale care se impun.