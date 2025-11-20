un jucător de la csc șelimbăr a revenit la antrenamente după un an de pauză

După aproape un an de pauză, perioadă în care a suferit două operații, George Monea a revenit la antrenamentele echipei CSC 1599 Șelimbăr.

Fundașul dreapta George Monea (28 ani) a fost ultima dată pe teren pe 14 decembrie 2024, la Cisnădie, în meciul CSC Șelimbăr – FC Bihor, scor 1-1. Ulterior, jucătorul a fost diagnosticat cu o hernie de disc cauzată de deplasarea unei vertebre și a suferit două intervenții chirurgicale.

George Monea a revenit recent la antrenamentele șelimbărenilor și se pregătește separat, iar calvarul său din acest an este tot aproape de final. ”Am avut două intervenții chirurgicale, prima am avut-o în februarie, a doua a fost în mai. Diagnosticul inițial a fost de hernie de disc, după care, în urma investigării mai amănunțite a RMN-ului, a fost pus diagnosticul de deplasare a unei vertebre care a provocat hernia de disc. Un diagnostic destul de grav. A fost o perioadă dificilă, pentru că eu nu am mai fost accidentat o perioadă așa de lungă de timp” a povestit Monea pentru pagina oficială a clubului.

Jucătorul și-a setat ca obiectiv să fie apt începând din a doua parte a acestui sezon. ”Eu mi-am setat ca obiectiv pregătirea de iarnă, pentru că, deși poate îmi revin mai repede, dar nu cred că ajută pe nimeni, nici echipa, nici pe mine, dacă mă grăbesc. Obiectivul final e să fiu apt 100% când intru pe teren, să nu mai am dureri sau probleme” a punctat George Monea.

Fundașul stânga este la Șelimbăr încă din 2020, când echipa se numea Viitorul. În carieră a mai evoluat la Unirea Târlungeni, FC Hermannstadt și Ripensia Timișoara.

CSC 1599 Șelimbăr este actualmente pe locul 16 în Liga 2, cu 12 puncte din 13 meciuri. Sâmbătă, 22 noiembrie, ”călăreții roșii” vor juca în deplasare, cu FC Voluntari, una din candidatele la promovare.