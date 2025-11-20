val de praf saharian peste românia: ce zone sunt lovite primele

În intervalul 21-23 noiembrie, România va fi traversată de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, provenite din nordul Africii, avertizează Administrația Națională de Meteorologie.

Fenomenul va fi cel mai vizibil în perioadele cu precipitații, când praful va fi adus la sol de picăturile de ploaie.

Conform meteorologilor, praful saharian va ajunge inițial în vestul, nord-vestul și nordul țării, pentru ca mai apoi să se extindă preponderent în regiunile estice.

„Depunerile de praf vor fi observabile mai întâi în vest, nord-vest și nord, iar ulterior în zonele estice, mai ales în intervalele cu ploi”, precizează ANM.

Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus urmărește fenomenul și furnizează date actualizate privind deplasarea particulelor de praf în atmosferă, contribuind la prognozele meteorologice și avertizările pentru populație.

