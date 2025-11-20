victorie uriașă pentru bolnavii de cancer: 11 medicamente noi, compensate în românia

Ministerul Sănătății anunță cea mai importantă extindere din ultimii ani a listei medicamentelor compensate și gratuite: 11 molecule inovative, destinate pacienților diagnosticați cu forme rare, agresive sau avansate de cancer, intră în sistemul public de rambursare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că măsura aduce tratamente moderne pentru pacienți care, până acum, nu aveau nicio alternativă disponibilă în România.

Primul tratament rambursat pentru melanomul uveal – o premieră în țara noastră

Una dintre cele mai importante noutăți este Tebentafuspum, primul medicament compensat din România pentru melanomul uveal, o formă rară și extrem de agresivă de cancer ocular.

Până acum, pacienții români nu aveau acces la niciun tratament finanțat de stat pentru această boală.

Terapie nouă pentru două tipuri de cancere fără alternative

Un alt medicament de importanță majoră este Selpercatinibum, util în două patologii dificile:

Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) – cel mai frecvent tip de cancer pulmonar, reprezentând 85–90% din cazuri;

Cancer tiroidian medular avansat – o boală rară, pentru care nu exista nicio terapie rambursată.

Specialiștii subliniază că acest tratament prelungește supraviețuirea și încetinește avansarea bolii.

Durvalumabum – șansă pentru pacienții cu cancer de tract biliar

Pentru o patologie diagnosticată adesea prea târziu, cancerul de tract biliar, statul introduce în premieră un tratament rambursat: Durvalumabum, considerat o terapie de primă linie cu intenție curativă.

Molecule noi pentru mai multe tipuri de cancer

Lista extinsă acoperă tratamente moderne pentru:

cancer mamar avansat – Everolimus, Talazoparibum

cancer colorectal metastazat – Regorafenibum

cancer de prostată (în diferite stadii) – Darolutamidum, Relugolixum, Enzalutamidum

leucemie limfocitară cronică – Zanubrutinibum

mielom multiplu recidivat și refractar – Isatuximabum

Aceste terapii sunt recomandate în special pacienților pentru care opțiunile existente erau puține sau ineficiente.

„Fiecare lună câștigată, fiecare tratament nou și fiecare șansă de a opri evoluția bolii înseamnă timp și speranță: timp pentru familie, timp pentru planuri, speranță pentru viață”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Măsura vine ca un pas major spre modernizarea accesului la terapii oncologice, într-un domeniu în care România era mult în urma altor țări europene.