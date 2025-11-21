al doilea succes consecutiv pentru csu sibiu. au câștigat și la tg. jiu / video
Foto: CSU Sibiu

CSU Sibiu a câștigat vineri seara, în deplasare, la Tg. Jiu, 84-75 cu CSM Tg. Jiu și are un bilanț de 4-6 în Liga Națională.

Gorjenii au fost în control în primul sfert și după primele 10 minute erau în avantaj pe tabelă, scor 22-18. CSU a revenit în al doilea sfert, iar la pauza mare CSM Tg. Jiu era în avantaj minim, 43-42.

Sibienii au câștigat și al treilea sfert cu un scor identic cu al doilea, 24-21. ”Vulturii” au început bine ultimul sfert, cu un parțial de 9-2, prin care s-au desprins decisiv.

CSU nu a avut emoții pe final și s-a impus cu 84-75, reușind al doilea succes consecutiv în Liga Națională de baschet cu Dan Fleșeriu pe bancă.

Sibienii au urcat conjunctural pe locul 7 în Liga Națională, având mai multe meciuri disputate decât majoritatea echipelor clasate sub ei.

Stone a făcut un meci mare pentru sibieni, reușind 27 de puncte. Au mai punctat: Randolph Jr. 16, Pratt 11, Zetos 8, Blidaru 7, King 5, Roschnafsky 4, Edwards 4.

