al doilea succes consecutiv pentru csu sibiu. au câștigat și la tg. jiu / video

CSU Sibiu a câștigat vineri seara, în deplasare, la Tg. Jiu, 84-75 cu CSM Tg. Jiu și are un bilanț de 4-6 în Liga Națională.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Gorjenii au fost în control în primul sfert și după primele 10 minute erau în avantaj pe tabelă, scor 22-18. CSU a revenit în al doilea sfert, iar la pauza mare CSM Tg. Jiu era în avantaj minim, 43-42.

Sibienii au câștigat și al treilea sfert cu un scor identic cu al doilea, 24-21. ”Vulturii” au început bine ultimul sfert, cu un parțial de 9-2, prin care s-au desprins decisiv.

CSU nu a avut emoții pe final și s-a impus cu 84-75, reușind al doilea succes consecutiv în Liga Națională de baschet cu Dan Fleșeriu pe bancă.

Sibienii au urcat conjunctural pe locul 7 în Liga Națională, având mai multe meciuri disputate decât majoritatea echipelor clasate sub ei.

Stone a făcut un meci mare pentru sibieni, reușind 27 de puncte. Au mai punctat: Randolph Jr. 16, Pratt 11, Zetos 8, Blidaru 7, King 5, Roschnafsky 4, Edwards 4.