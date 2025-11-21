aleea filozofilor, închisă de urgență: carosabil surpat lângă spitalul de pneumoftiziologie

O porțiune de pe Aleea Filozofilor, între intersecția cu strada Dârstelor și intrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a fost închisă temporar traficului rutier. Și accesul dinspre Piața Armelor este de asemenea interzis.

Restricția a fost impusă vineri seara, 21 noiembrie, după ce, în urma unor lucrări desfășurate în curtea spitalului, carosabilul s-a surpat pe câțiva metri.

Autoritățile anunță că zona va rămâne închisă până la remedierea situației și punerea în siguranță a drumului. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze rute alternative pentru a evita blocajele.

Primăria va monitoriza lucrările și va informa publicul imediat ce traficul poate fi reluat în condiții de siguranță.