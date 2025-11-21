alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto

Zeci de persoane s-au autoevacuat, vineri, dintr-o policlinică din municipiul Sibiu, în urma declanșării alarmei de incendiu. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului. 

UPDATE

Din fericire, nicio persoană aflată în clinică nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pacienții care așteptau să intre la medic spun că nu s-au speriat și au urmat indicațiile pentru evacuare.

video
play-rounded-fill

„A sunat alarma. Eram la cabinet, așteptam să intru la medic. Eu nu am simțit nimic, niciun miros de fum. Nu m-am speriat”, a spus o pacientă. 

alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto

„A sunat alarma și atât. Am fost ghidați de medic să ieșim afară”, a spus altă pacientă. 

În acest moment se derulează cercetări pentru a stabili de ce s-a declanșat alarma de incendiu. În zonă se circulă îngreunat.

alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto

ȘTIREA INIȚIALĂ

alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, vineri, la clinica medicală MedLife după ce a fost declanșată alarma de incendiu. „ISU Sibiu a intervenit de urgență pe Bulevardul Mihai Viteazu la o policlinică medicală întrucât a fost declanșată alarma de incendiu. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor s-a constatat ca nu este vorba despre un incendiu”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto

În acest moment pompierii lucrează pentru identificarea cauzei care a generat pornirea alarmei de incendiu.

alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto

Din clinică s-au autoevacuat aproximativ 40 de persoane, până la sosirea pompierilor.

Ultima oră