alertă la o policlinică din sibiu după ce s-a declanșat alarma de incendiu: zeci de pacienți evacuați / update video, foto

Zeci de persoane s-au autoevacuat, vineri, dintr-o policlinică din municipiul Sibiu, în urma declanșării alarmei de incendiu. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului.

UPDATE

Din fericire, nicio persoană aflată în clinică nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pacienții care așteptau să intre la medic spun că nu s-au speriat și au urmat indicațiile pentru evacuare.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„A sunat alarma. Eram la cabinet, așteptam să intru la medic. Eu nu am simțit nimic, niciun miros de fum. Nu m-am speriat”, a spus o pacientă.

„A sunat alarma și atât. Am fost ghidați de medic să ieșim afară”, a spus altă pacientă.

În acest moment se derulează cercetări pentru a stabili de ce s-a declanșat alarma de incendiu. În zonă se circulă îngreunat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, vineri, la clinica medicală MedLife după ce a fost declanșată alarma de incendiu. „ISU Sibiu a intervenit de urgență pe Bulevardul Mihai Viteazu la o policlinică medicală întrucât a fost declanșată alarma de incendiu. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor s-a constatat ca nu este vorba despre un incendiu”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

În acest moment pompierii lucrează pentru identificarea cauzei care a generat pornirea alarmei de incendiu.

Din clinică s-au autoevacuat aproximativ 40 de persoane, până la sosirea pompierilor.