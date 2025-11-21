anomalie la cârța înainte de alegerile pentru noul primar: zeci de persoane și-au făcut mutație la aceeiași adresă

În cadrul unei conferințe de presă, deputatul Raluca Turcan a vorbit despre nereguli semnalate înaintea alegerilor din Cârța. Turcan acuză mutări masive de domiciliu la aceeași adresă.

Alegerile locale parțiale din comuna Cârța, programate pentru 7 decembrie, sunt deja marcate de acuzații de nereguli. Deputatul PNL de Sibiu, Raluca Turcan, a semnalat vineri, într-o conferință de presă, posibile încălcări ale legislației electorale, după ce la Primăria Cârța au fost depuse 50 de cereri de stabilire a domiciliului în aceeași zi, toate la aceeași adresă.

Potrivit locuitorilor, susține Turcan, adresa la care au fost înregistrate cererile ar aparține unui membru PSD. Pentru că bătălia electorală din Cârța se dă între PNL și PSD, parlamentarul avertizează că astfel de practici pot influența rezultatul alegerilor.

„Fac apel la PSD să nu folosească tehnici care încalcă legea și afectează corectitudinea votului. Nu este posibil ca la aceeași adresă să fie înregistrate zeci de persoane. Acest lucru poate deturna rezultatul alegerilor și este, în mod evident, ilegal”, a declarat Turcan. Ea a reamintit că alegerile anterioare au fost extrem de strânse: în 2020, diferența a fost de aproximativ 12 voturi, iar anul trecut de circa 70.

Deputatul a transmis că formațiunea din care face parte pregătește sesizări oficiale și a cerut instituțiilor statului să verifice de urgență situația: „Fac apel la Evidența Populației, Poliție și Parchet să fie vigilente și să sancționeze orice tentativă de încălcare a legii.”

Cine candidează la Primăria Cârța

În cursa pentru funcția de primar au intrat doi candidați: Cristin Magheru și Eduard Andrei Manițiu. Scrutinul de pe 7 decembrie este organizat după ce fostul edil, Daniel Cândulețiu, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate în anul 2023. Potrivit ANI, acesta a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, în perioada 22 octombrie 2020 – 2 noiembrie 2021. În martie 2025, Cândulețiu a fost suspendat din funcție printr-un ordin al Prefecturii Sibiu. (DETALII AICI)

Astfel, locuitorii comunei Cârța sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul, într-un climat tensionat, marcat de acuzații privind posibile încălcări ale legii electorale.

