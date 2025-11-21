anunț uriaș al guvernului: românia, conectată prin autostrăzi cu ucraina și moldova

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că România urmează să finalizeze până în 2029-2030 conexiuni rutiere de tip autostradă și drum expres cu Ucraina și Republica Moldova.

Potrivit șefului Guvernului, vineri se încheie toate procedurile pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, aplicația urmând să fie discutată luni în ședința CSAT și, ulterior, transmisă Comisiei Europene.

„În maximum două luni, aplicația va fi analizată, iar până la finalul primului trimestru al anului viitor vom ști exact ce proiecte vor fi finanțate prin acest program”, a explicat Bolojan.

Conform Mediafax, valoarea totală a aplicației este de 16,6 miliarde de euro, din care 4,2 miliarde euro sunt destinați infrastructurii de transport, iar peste 12 miliarde euro vor merge către dotări pentru armată, Ministerul de Interne și alte structuri de apărare.

Premierul a precizat că cea mai mare parte a fondurilor pentru transporturi, peste 90%, va fi alocată „capetelor de autostradă din Moldova, care nu aveau finanțare anterior”, vizând conexiunile dintre Pașcani și Iași spre Republica Moldova și dintre Pașcani și Suceava spre Ucraina (Siret).

„Acest program va permite continuarea lucrărilor deja începute pe tronsonul București-Pașcani, astfel încât, până în 2029-2030, nordul României să fie conectat de sud, pe relația Ucraina-București și Moldova-Iași-București”, a subliniat premierul.

În paralel, negocierile vor continua cu furnizorii de echipamente pentru Armata României și cu state partenere pentru achiziții comune. Totodată, Bolojan a menționat că firmele românești vor fi integrate în lanțul de producție, ținta fiind ca 50% din livrări să fie produse în România, asigurând astfel implicarea industriei naționale și colaborarea cu companii internaționale care își vor localiza producția în țară.

FOTO Libertatea