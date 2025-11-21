avionul timișoara - bucurești, redirecționat vineri dimineață la sibiu

Avionul Timișoara – București a avut probleme la aterizare, în această dimineață, din cauza ceții dense. Piloții au luat decizia de a redirecționa aeronava pe un alt aeroport din România.

Conform primelor informații, după mai multe încercări de aterizare pe aeroportul Otopeni din București, piloții au luat decizia de a ateriza la Sibiu.

Aeronava AnimaWings a decolat de la Timișoara la ora 8:23 și trebuia să aterizeze la București la ora 9:25. Din cauza ceții dense, piloții au deviat avionul pe aeroportul din Sibiu. De acolo, atunci când condițiile meteo vor permite, acesta va decola din nou spre București.