bazinul olimpia, rușinea înotului sibian. copiii se antrenează pe uscat și în alte județe / foto 

Sibiul are sute de copii care își doresc să facă performanță la înot. Ei, susținuți de părinții lor, fac eforturi uriașe pentru a se putea antrena într-un oraș care nu le oferă infrastructură propice. Uneori, se zbat pe uscat, alteori, merg sute de kilometri, când afară încă e întuneric, pentru a ajunge la antrenamente în alt județ. Bazinul Olimpia a devenit o rușine a sportului sibian. Modernizarea lui s-a îngropat în promisiuni și s-a scufundat în lacrimile micilor sportivi care visează să ajungă lângă modelul lor, David Popovici.

Bazinul Olimpia s-a închis în urmă cu aproape 7 ani. De atunci, an de an, s-au făcut promisiuni că va fi modernizat. În 2020 ar fi trebuit să înceapă lucrările, apoi în 2022, apoi în 2025. Dar termenul nu a mai venit, iar Olimpia a devenit, între timp, o ruină. În lipsa unui bazin olimpic de înot, sportivii care vor să facă performanță se antrenează în bazine private, în bazine din alte județe și, uneori, pe uscat.

Sacrificii pentru performanță. Părinte: „Facem naveta la Alba-Iulia”

Sibiul are mulți tineri pasionați de înot care visează să ajungă la fel de sus ca David Popovici. Mulți copii vor să practice acest sport în ciuda lipsei infrastructurii din orașul lor, iar părinții îi susțin necondiționat. Mama unui copil, sportiv de performanță, a precizat, luna trecută, în cadrul unei dezbateri organizate de Astra Film Festival, în prezența vicepremierului Tanczos Barna, că statul ar trebui să se implice pentru ca acești copii să își poată urma visul.

„Nu știu dacă cunoașteți situația bazinului Olimpia. Noi, în Sibiu, nu avem un bazin unde înotătorii să se antreneze. Se antrenează pe unde apucă, iar în weekenduri, noi, părinții, ne grupăm și facem naveta la Alba Iulia să ne antrenăm la bazinul de acolo. Nu știu dacă cunoașteți munca din spatele rezultatelor copiilor ăstora. La fiecare antrenament fac cel puțin 5 kilometri de înot. De asemenea, tot în Sibiu, sportivii care fac sărituri în apă, se antrenează pe saltele și aduc premii. Ați spus că nu mai există solicitare din partea copiiilor pentru sport. Foarte multe cluburi sportive s-au închis pentru că bazele sportive au fost închise sau nu prezintă siguranță. Din propria experiență vă spun că sportul de performanță e susținut de părinți. Părinții achită tot ceea ce înseamnă echipament, cantonamente, transport, intrare la bază sportivă. (…) În momentul în care statul oferă ceva la schimb pentru efortul copiilor, atunci și cerințele pentru sport o să crească. Atât timp cât primim numai piedici și bariere, cerințele scad. Cunosc cazuri de înotători foarte buni care au renunțat pentru că nu au unde să se antreneze, pentru că părinții, deși acei copii aveau calități, nu i-au putut susține financiar. Și au renunțat. Și astfel și statul a renunțat, indirect, la valorile respective. Nu considerați că statul ar trebui să vină primul în întâmpinarea acestor copii și să le susțină visurile?”, a spus Laura Banciu, mama unui copil sportiv de performanță.

„Nu aveți finanțare”

În cadrul aceleiași dezbateri organizate de Astra Film, o altă persoană din public a cerut lămuriri cu privire la soarta Bazinului Olimpia. „Bazinul de înot din Sibiu s-a construit în 1979. În 2019 s-a promis de către PSD că a obținut finanțare de la CNI, iar anul acesta s-a spus că s-au alocat 7 milioane de euro și că încep lucrările. Suntem în octombrie și nu s-a mișcat nimic la acest bazin de înot. (…) Ce se întâmplă cu bazinul de înot de la Sibiu? Noi am aflat din presă că avem finanțare”, a spus o altă persoană din public.

Răspunsul vicepremierului Tanczos Barna la întrebarea sibiencei a fost unul surprinzător, mai ales în contextul în care, în luna martie, PSD Sibiu anunța că s-au găsit bani pentru modernizarea Bazinului Olimpia. „Proiectul nostru se va materializa în acest an, cu o investiție de 7 milioane de euro, sumă alocată deja, de Compania Națională de Investiții”, spunea Bogdan Trif, președintele organizației județene PSD Sibiu, în martie 2025. (DETALII AICI)

Vicepremierul Barna a dat însă o veste șocantă pentru comunitatea sportivă: nu există finanțare de la CNI pentru bazinul olimpic. „Nu aveți (n.red.: finanțare). Anul acesta CNI a avut un buget cu care a pornit anul. Are peste 1.000 de proiecte lansate și în desfășurare. Și de mănăstiri, și de bazine de înot, și de terenuri de sport. Săptămânile trecute (n.red.: în luna octombrie) a fost o dispută foarte, foarte aprinsă în coaliție despre soarta CNI-ului până la sfârșitul anului și la anul. Avem colegi, în diferite ministere, care au impresia că CNI împrăștie banii prin țară, că sunt aiurea construcțiile de baze sportive, că sunt construcții fără sens cele pentru înot. S-a luat decizia să se sisteze toate investițiile CNI până la sfârșitul anului. Se numește reducerea ritmului de lucru cu 97%. De la 100% la 3%. Aceasta este atitudinea multora față de infrastructura sportivă”, a spus vicepremierul.

Directorul CSM nu a aflat vestea

Veștile că CNI nu va mai acorda finanțarea în acest an pentru Bazinul Olimpia nu au ajuns încă la Sibiu. Contactat de Ora de Sibiu, Darius Mara, directorul Clubului Sportiv Municipal (CSM), a precizat că nu a fost informat în mod oficial că nu va mai veni finanțarea.

„Deocamdată nu am mai primit nicio informare de la ei, așteptăm. Deocamdată nu au zis nimic. O sa le trimit eu o adresă celor de la CNI, în urma telefonului dumneavoastră, iar pana vineri vă spun dacă mai primim sau nu finanțare”, a precizat Darius Mara în 10 noiembrie. Ora de Sibiu a revenit la o săptămână distanță cu un telefon, dar și de această dată nu au existat informații despre soarta bazinului.

Unde se antrenează înotătorii din Sibiu: „Când nu avem bazin, ne antrenăm și pe uscat”

Înotătorii din Sibiu se antrenează fie la bazinul din cadrul Academiei Forțelor Terestre (AFT), fie la Aria. Sunt zile în care părinții se grupează și, împreună cu antrenorii și copiii, merg în Alba Iulia, acolo unde există un bazin olimpic modern, unde tinerii se pot pregăti așa cum se cuvine. Vara merg în cantonamente în afara granițelor, tot pentru a avea acces la condiții mai bune. Bineînțeles, toate acestea se fac pe cheltuiala părinților.

„Noi ne antrenăm la Academia Forțelor Terestre cu înotătorii legitimați, de peste 10 ani. Cu cei mici, care sunt începători, mergem la bazinul de la Aria. Bineînțeles, costurile de închiriere sunt suportate integral de părinți. În weekenduri mergem la Alba Iulia, fiindcă ei au bazin olimpic, iar costurile sunt mult mai mici și condițiile mai bune. În ianuarie vom pleca în cantonament la Alba Iulia. Vara facem cantonamente și în Grecia. Practic ne antrenăm pe unde putem. Condițiile de la AFT sunt bune, bazinul e olimpic, doar că funcționează cu circuit închis, fiind în cadrul MApN. Asta înseamnă că intrăm grupați, doar cu copiii de la performanță. Le suntem recunoscători că ne ajută. Și la Aria sunt condiții bune, reușim să ne facem treaba cu începătorii acolo, dar e nevoie de un bazin olimpic public”, a spus Bogdan Rău, antrenor de înot la CSS Sibiu.

Cât despre bazinul de la Baia Populară, acesta este mult prea mic, motiv pentru care copiii nu se pot antrena cum se cuvine. Potrivit antrenorului, alți copii se pregătesc inclusiv la hoteluri private care au piscină. „Fiecare se antrenează unde poate”.

În zilele în care nu reușesc să închirieze un bazin în oraș, înotătorii se antrenează și pe uscat. Este o realitate dură: „Când nu avem ore la bazin, facem antrenamente la sediul CSS, în sala de forță, în sala de gimnastică. E o pregătire pe uscat. Colegii noștri de la sărituri fac antrenamente pentru sărituri în apă în bureți, iar apoi merg la concursuri și sar de pe trambuline. Așa arată pregătirea lor: sărituri în bureți de gimnastică”.

Paradox la Sibiu: Nu avem bazin, dar copiii fac performanță

Sibiul este singurul oraș din Ardeal care nu are un bazin olimpic public. Dar, cu toate acestea, copiii continuă să facă performanță și să surprindă la campionatele regionale și naționale.

„Spre suprinderea noastră, copiii nu renunță. Deși nu avem un bazin, ei continuă să vină la înot. Anul trecut am fost la campionatul regional de la Oradea, iar noi, de la Sibiu, am avut cei mai mulți copii. Toți s-au mirat. Și cumva acesta este paradoxul: nu avem bazin, dar am fost acolo cu 30 de copii. Toate orașele au bazin olimpic: Oradea, Baia Mare, Clujul îl inaugurează anul viitor pe al treilea, Alba Iulia, Brașovul are două, Timișoara are două, apoi Arad, Deva, Hunedoara, Reșița, Târgu Mureș, Târgoviște, Blaj și Vâlcea va avea unul anul viitor. Sibiul este un oraș cu pretenții și mi se pare rușinos să nu avem un bazin”, a precizat Bogdan Rău, antrenor de înot la CSS Sibiu.

Peste 250 de copii înscriși la înot: „Luăm în calcul să construim noi un bazin”

Chiar dacă Sibiul nu oferă infrastructură pentru înot, copiii sunt în continuare atrași de acest sport și continuă să se antreneze în ciuda sacrificiilor pe care trebuie să le facă atât ei, cât și părinții lor. Antrenorii spun că înotătorii sunt lăsați de izbeliște de autorități, iar în acest context, iau în calcul ca, împreună cu părinții și comunitatea sibiană, să construiască un bazin olimpic în oraș.

„Am creat o asociație sportivă pentru a lucra cu copiii mai mici de 10 ani. Asociația aceasta e o pepinieră pentru școala sportivă. Prin mâna mea și a celor două colege de la CSS trec 200 de copii care fac înot, iar la colegii de la sărituri mai sunt încă 50 de copii. Avem în oraș undeva la 250 de copii care fac înot pe unde apucă, iar dacă am avea un bazin, numărul lor s-ar dubla sau poate chiar tripla, fiindcă cerere există. Rezultatele formidabile ale lui David Popovici i-au făcut pe copii să își dorească să facă înot. Este un sport sănătos, care nu îți suprasolicită articulațiile, iar copiii se dezvoltă armonios. Noi încercăm să supraviețuim și clar nu vom renunța. Ba mai mult, dacă autoritățile nu fac nimic, până la urmă, fiind un grup așa mare, împreună cu părinții, poate că vom face noi ce nu fac autoritățile. Ne-am gândit și la varianta aceasta dacă nu se întâmplă nimic în următorul an, pentru că ne-am săturat. Suntem la mila MApN și unui privat, ne rugăm să ne lase să intrăm să ne pregătim. Ajutorul lor este enorm, dar Sibiul are nevoie de un bazin olimpic”, a adăugat antrenorul Bogdan Rău.

În martie 2026 se împlinesc 7 ani de când Bazinul Olimpia a pus lacătul pe ușă. Finanțarea pentru lucrările de modernizare nu pare să vină prea curând, iar planurile municipalității de a realiza un complex de natație, care să cuprindă și un bazin olimpic, sunt și ele îndepărtate. (DETALII AICI)