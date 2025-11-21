Județul Sibiu se pregătește pentru sezonul rece 2025-2026, iar autoritățile anunță că toate drumurile naționale vor fi deszăpezite și monitorizate pentru siguranța participanților la trafic.

Rețeaua administrată de SDN Sibiu are o lungime totală de aproximativ 320 km, incluzând principalele artere: DN1 (Brașov – Sibiu – Alba), DN7 (Vâlcea – Vestem), DN14 (Sibiu -Mediaș – Mureș) și Transfăgărășanul (DN7C).

Pentru deszăpezire, la nivelul județului sunt șase baze de intervenție și patru puncte de sprijin, iar utilajele vor fi acționate rapid în funcție de condițiile meteo. În total, SDN Sibiu va folosi 65 de autoutilaje, între cele proprii și cele închiriate, pentru a curăța zăpada și a împrăștia materiale antiderapante precum sare și clorură de calciu.

Cantitățile prevăzute sunt: 4.000 tone de sare, 20 tone de clorură de calciu (CaCl₂). La data de 13 noiembrie 2025, stocurile existente erau de 2.327 tone de sare, 13 tone CaCl₂ și 964 tone nisip. De asemenea, pentru întreținerea carosabilului se va achiziționa și mixtură stocabilă în cantitate de 80 tone. Aceste materiale vor fi răspândite preventiv și în intervenție, în funcție de nivelul de viabilitate al drumurilor și condițiile meteorologice, pentru a preveni poleiul, alunecările și accidentele rutiere.

Timpul de intervenție va fi diferit în funcție de gravitatea fenomenelor: pe tronsoanele afectate de viscol sau polei, minim o bandă de circulație va fi deszăpezită între 8 și 16 ore, iar întreaga carosabilă va fi curățată între 24 și 48 de ore.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte semnalizarea de iarnă montată pe drumurile naționale și să folosească lanțuri sau alte dispozitive antiderapante atunci când condițiile o impun.

Contractul de deszăpezire pentru sezonul 2025-2026 este asigurat printr-un acord-cadru pe patru ani cu firma S.C. CLARO BUILD SRL.