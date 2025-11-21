Deputata Raluca Turcan a tras un semnal de alarmă vineri, în cadrul unei conferințe de presă, asupra exploziei cazurilor de depresie în rândul copiilor și adolescenților, cu accent pe situația gravă din județul Sibiu.

Deputata PNL Raluca Turcan a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre creștere numărului de cazuri de copii diagnosticați cu depresie. Potrivit datelor primite de la Ministerul Sănătății, numărul copiilor diagnosticați cu depresie în Sibiu a crescut de șapte ori: de la 4 cazuri în urmă cu patru ani, la 29 de cazuri în 2024.

La nivel național, cifrele sunt și ele îngrijorătoare: cele mai multe cazuri sunt raportate în Iași, respectiv 386 de cazuri, urmat de București, Neamț și Timiș. Turcan a subliniat că, în intervalul 15–19 ani, „aproape peste tot în țară, cazurile s-au dublat”.

„În ultimii patru ani, cazurile de depresie la copii au crescut de la 751 la 1.529. Aceasta nu este o simplă creștere, este o criză de sănătate care amenință o generație întreagă”, a afirmat deputata.

Planuri pentru Sibiu: mutarea sălilor de jocuri în afara orașului

În a doua parte a conferinței, deputatul sibian a vorbit despre legătura tot mai vizibilă dintre depresia în rândul copiilor și expunerea acestora la jocurile de noroc. Turcan a anunțat că susține în Parlament proiecte care să limiteze drastic amplasarea sălilor de jocuri în apropierea zonelor sensibile.

„Voi susține orice măsură prin care sălile de jocuri să fie îndepărtate de școli, spitale, biserici și centre sociale. Mai mult, în Sibiu îmi doresc ca acestea să fie mutate în afara localității”, a spus aceasta.

Turcan a reamintit că în municipiul Sibiu există „aproximativ o sală de jocuri la două străzi”, ceea ce, în opinia sa, înseamnă o expunere excesivă pentru copii și adolescenți. „Chem alături în acest efort Ministerul Sănătății, medicii de familie și organizațiile non-guvernamentale, iar în Parlament voi susține orice măsură prin care sălile de jocuri de noroc să fie amplasate cât mai departe de școli, biserici, spitale și centre de asistență socială. De asemenea, în contextul noilor măsuri ale Guvernului, prin care autoritățile locale au un rol direct în licențierea jocurilor de noroc, îmi doresc ca aceste săli, în Sibiu și în cât mai multe localități din țară, să fie mutate în afara localităților. Știți din dezbaterile anterioare că, practic, în Sibiu avem aproximativ o sală de jocuri la două străzi, ceea ce este foarte mult, iar expunerea copiilor la aceste tentații rămâne extrem de ridicată”, a încheiat deputatul.