cod galben de ploi pentru județul sibiu: pe valea oltului și la munte sunt așteptate ninsori

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 21 noiembrie, o atenționare Cod galben pentru județul Sibiu și alte cinci județe montane: Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara și Alba.

Avertizarea este valabilă până sâmbătă dimineața. Totodată, meteorologii transmit o informare de vreme rece și precipitații pentru întreaga țară.

Conform Agerpres, în intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 – 22 noiembrie, ora 10:00, în zona de munte a județului Sibiu se vor acumula cantități de apă de 25-30 l/mp, izolat peste 40 l/mp. În restul județului, precipitațiile vor fi mai reduse, dar local se pot înregistra 10-15 l/mp, iar vântul va avea intensificări temporare.

Din seara zilei de sâmbătă, în zona de câmpie și deal a județului Sibiu, precipitațiile vor începe ca ploaie, iar la începutul intervalului de noapte, treptat, vor apărea lapoviță și ninsoare, cu posibilitatea depunerii de polei pe arii restrânse. La munte, ninsorile vor predomina și se va depune strat de zăpadă, mai ales pe creste.

Meteorologii recomandă prudență în trafic și respectarea semnalizărilor de iarnă, mai ales pe drumurile din zona montană a județului Sibiu, unde condițiile de drum pot fi dificile.