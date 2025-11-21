explozie de fraude online în sibiu! poliția avertizează: ”nu răspundeți la aceste mesaje”

Polițiștii din județul Sibiu trag un semnal de alarmă privind creșterea numărului de infracțiuni informatice și le recomandă locuitorilor să adopte măsuri sporite de siguranță în mediul online.

Conștientizarea riscurilor și aplicarea regulilor de protecție reprezintă cea mai bună apărare împotriva tentativelor de fraudă.

Metodele utilizate de infractori sunt diverse și includ phishing, smishing, false investiții în criptomonede sau acțiuni, fraude pe platforme de vânzări online, compromiterea conturilor de social media, aplicații de mesagerie frauduloase sau apeluri de tip spoofing. De asemenea, polițiștii au semnalat cazuri de fraude sub forma campaniilor de tip „voteaz-o pe Alexandra”.

Pentru a reduce riscul de a deveni victimă, polițiștii recomandă:

Nu transmiteți niciodată coduri SMS (OTP), parole, PIN-uri sau date bancare la telefon; nicio instituție legitimă nu le va solicita astfel.

Verificați întotdeauna apelurile suspecte contactând direct instituția folosind datele oficiale.

Nu instalați aplicații la indicația telefonică a unor persoane necunoscute, indiferent de identitatea pe care pretind că o au.

Evitați transferurile de bani sau achizițiile de vouchere la cererea telefonică a „reprezentanților” necunoscuți.

Fiți atenți la apelurile insistente sau amenințătoare care solicită acțiuni imediate.

Folosiți parole puternice, diferite pentru fiecare cont, și nu le împărtășiți nimănui.

Nu publicați online date personale sensibile, cum ar fi CNP-ul, adresa completă, fotografii ale actelor sau informații bancare.

Activați notificările pentru tranzacțiile bancare pentru a depista rapid eventualele acțiuni suspecte.

Nu deschideți linkuri din SMS-uri sau e-mailuri suspecte, chiar dacă par să vină de la instituții sau persoane cunoscute.

Setați limite de tranzacție în aplicațiile bancare pentru a preveni plăți neautorizate.

Nu transferați bani în conturi „de siguranță” sau „de verificare”, acestea fiind în majoritatea cazurilor tentative de fraudă.

Poliția Sibiu recomandă ca, în cazul în care cineva a fost victimă a unei înșelăciuni online, să sesizeze rapid instituțiile abilitate. Reacția promptă poate fi decisivă pentru investigarea și prevenirea altor fraude.

Mai multe informații și recomandări pentru protecția în mediul digital pot fi consultate aici