familia iohannis, fără sechestru pe avere: judecătorii de la sibiu resping cererea anaf

Tribunalul Sibiu a decis joi seara să respingă solicitarea Statului Român, depusă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, prin care se cerea aplicarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

Informația a fost confirmată de reprezentanții instanței, ca răspuns la o solicitare adresată de AGERPRES.

Potrivit Tribunalului Sibiu, cererea formulată de stat viza garantarea recuperării unui prejudiciu reclamat de autoritățile fiscale. Instanța a analizat dosarul și a decis să nu admită aplicarea măsurilor asigurătorii cerute asupra bunurilor familiei Iohannis.

Demersul statului face parte dintr-o acțiune civilă mai amplă, introdusă de DGRFP Brașov, prin care fostului șef al statului i se solicită plata unor despăgubiri pentru lipsa de folosință a jumătății de imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Într-un comunicat transmis anterior, ANAF arăta că acțiunea continuă eforturile de recuperare a prejudiciilor și de clarificare a dreptului de proprietate asupra clădirii în cauză.

ANAF a precizat că, întrucât familia Iohannis ar fi refuzat plata voluntară a sumelor considerate datorate, instituția a cerut instanței și instituirea unor măsuri de siguranță care să protejeze interesele financiare ale statului. Fiscul a transmis că va continua toate demersurile necesare pentru apărarea patrimoniului public.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat, conform legii, cota de 1/2 din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, în baza unei moșteniri vacante. Instituția a devenit astfel coproprietar al clădirii. P

reședintele ANAF, Adrian Nica, declara la acel moment că nu existau indicii că soții Iohannis intenționează să plătească sumele cerute pentru lipsa de folosință a imobilului, motiv pentru care Fiscul urma să deschidă acțiune în instanță și să solicite și sechestru.

Cazul își are originea în litigiul privind proprietatea imobilului din Sibiu, dosar în care, în septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul depus de Rodica Baștea, vânzătoarea unei părți din casă către familia Iohannis. Cu ani în urmă, în 2014, Tribunalul Brașov anulase contractul de vânzare-cumpărare prin care Carmen și Klaus Iohannis au dobândit inițial imobilul, după un lung parcurs procesual.