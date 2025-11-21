flagrant la axente sever: tânăr de 26 de ani arestat după ce a intrat prin efracție peste fosta concubină

Ieri, 20 noiembrie, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile față de tânărul de 26 de ani din Axente Sever, cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție și violare de domiciliu.

Măsura vine ca update important în cazul deschis în 19 noiembrie, când bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Reamintim că, la data de 19 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au dispus reținerea tânărului, după ce acesta a fost surprins în flagrant în seara zilei de 18 noiembrie. Bărbatul a pătruns prin efracție în locuința fostei concubine, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Șeica Mică, încălcând ordinul de protecție emis pe numele său la 07.10.2025 de Judecătoria Mediaș. Documentul îi impunea să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de tânără.

Ulterior, individul a fost prezentat magistraților de la Judecătoria Mediaș, iar instanța a confirmat gravitatea faptelor, dispunând arestat preventiv pentru 30 de zile.