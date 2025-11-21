încă un gest exemplar în sibiu: un bărbat a predat o sumă de bani găsită pe stradă

Acum două zile, pe 19 noiembrie, în jurul orei 12:55, un bărbat din Sibiu s-a prezentat la Secția nr. 1 Poliție Urbană pentru a preda o sumă de bani pe care o găsise pe strada Aleea Buia, în jurul orei 12:30.

În prezent, proprietarul banilor nu a fost identificat. Cei care pot dovedi că sunt titularii sumei sunt invitați să se adreseze Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, la sediul din strada Revoluției nr. 4-6, cu intrarea dinspre strada Pluto.

Totodată, poliția mulțumește persoanei care a predat banii pentru gestul său responsabil și civic. Acțiunea sa exemplară reflectă respectul față de lege și față de comunitate, consolidând încrederea și corectitudinea în rândul cetățenilor.