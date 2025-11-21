Acum două zile, pe 19 noiembrie, în jurul orei 12:55, un bărbat din Sibiu s-a prezentat la Secția nr. 1 Poliție Urbană pentru a preda o sumă de bani pe care o găsise pe strada Aleea Buia, în jurul orei 12:30.
În prezent, proprietarul banilor nu a fost identificat. Cei care pot dovedi că sunt titularii sumei sunt invitați să se adreseze Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, la sediul din strada Revoluției nr. 4-6, cu intrarea dinspre strada Pluto.
Totodată, poliția mulțumește persoanei care a predat banii pentru gestul său responsabil și civic. Acțiunea sa exemplară reflectă respectul față de lege și față de comunitate, consolidând încrederea și corectitudinea în rândul cetățenilor.
Ultima oră
- Încă un gest exemplar în Sibiu: un bărbat a predat o sumă de bani găsită pe stradă 10 secunde ago
- Bazinul Olimpia, rușinea înotului sibian. Copiii se antrenează pe uscat și în alte județe / foto 25 de minute ago
- Bogdan Trif, deputat PSD Sibiu: Respingem categoric tăierea salariilor. Alternativa: Programul de Stimulare Economică 42 de minute ago
- Șapte ani fără Emil Mureșan: creațiile sale revin în prim-plan la Mediaș o oră ago
- Cazurile de depresie la copii au crescut de 7 ori în Sibiu. Turcan avertizează: „Avem o sală de jocuri la două străzi” 2 ore ago